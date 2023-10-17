https://ukraina.ru/20231017/1050242902.html

Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение - 17.10.2023 Украина.ру

Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

Соединённым Штатам следует сконцентрироваться на работе с Москвой, а не пытаться одержать победу над Россией. Так прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-10-17T01:50

2023-10-17T01:50

2023-10-17T01:50

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По его словам, сейчас все усилия России и США необходимо сконцентрировать на главных проблемах: поддержке глобальной стабильности, укреплении режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивании новой архитектуры международной безопасности, борьбе с терроризмом, изменении климата. Это заявление – реакция на слова американского президента, который в интервью журналистам сообщил, что в Вашингтоне сомневаются в успехе российской Специальной военной операции. По словам Антонова, в США до сих пор не осознали первопричины конфликта на Украине. Попытка стравливания двух братских народов ни к чему хорошему не приведёт, а все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал, предупредил российский посол. Российский посол добавил, что "выпады против российского политического руководства" являются неприемлемыми и неуместными.Ранее посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антонов, сша, вашингтон, джо байден, россия, посол