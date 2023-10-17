Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение - 17.10.2023 Украина.ру
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Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение
Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение - 17.10.2023 Украина.ру
Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение
Соединённым Штатам следует сконцентрироваться на работе с Москвой, а не пытаться одержать победу над Россией. Так прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-10-17T01:50
2023-10-17T01:50
новости
антонов
сша
вашингтон
джо байден
россия
посол
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По его словам, сейчас все усилия России и США необходимо сконцентрировать на главных проблемах: поддержке глобальной стабильности, укреплении режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивании новой архитектуры международной безопасности, борьбе с терроризмом, изменении климата. Это заявление – реакция на слова американского президента, который в интервью журналистам сообщил, что в Вашингтоне сомневаются в успехе российской Специальной военной операции. По словам Антонова, в США до сих пор не осознали первопричины конфликта на Украине. Попытка стравливания двух братских народов ни к чему хорошему не приведёт, а все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал, предупредил российский посол. Российский посол добавил, что "выпады против российского политического руководства" являются неприемлемыми и неуместными.Ранее посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию.
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новости, антонов, сша, вашингтон, джо байден, россия, посол
Новости, Антонов, США, Вашингтон, Джо Байден, Россия, посол

Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

01:50 17.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Соединённым Штатам следует сконцентрироваться на работе с Москвой, а не пытаться одержать победу над Россией. Так прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
По его словам, сейчас все усилия России и США необходимо сконцентрировать на главных проблемах: поддержке глобальной стабильности, укреплении режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивании новой архитектуры международной безопасности, борьбе с терроризмом, изменении климата.
"Во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве – опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей", – сказал Антонов.
Это заявление – реакция на слова американского президента, который в интервью журналистам сообщил, что в Вашингтоне сомневаются в успехе российской Специальной военной операции.
По словам Антонова, в США до сих пор не осознали первопричины конфликта на Украине. Попытка стравливания двух братских народов ни к чему хорошему не приведёт, а все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал, предупредил российский посол.
"Более того, при всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе", - подчеркнул он.
Российский посол добавил, что "выпады против российского политического руководства" являются неприемлемыми и неуместными.
Ранее посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию.
 
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