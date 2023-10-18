ВСУ не способны самостоятельно определять места размещения при российском наступлении – эксперт - 18.10.2023 Украина.ру
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ВСУ не способны самостоятельно определять места размещения при российском наступлении – эксперт
ВСУ не способны самостоятельно определять места размещения при российском наступлении – эксперт - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ не способны самостоятельно определять места размещения при российском наступлении – эксперт
Российское наступление определяет места дислокации Вооружённых сил Украины. Благодаря атакам, ВС РФ диктуют правила на полях Специальной военной операции. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV
2023-10-18T02:19
2023-10-18T02:19
новости
всу
украина
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По его словам, украинские войска вынуждены реагировать на такие вызовы, однако силы ВСУ значительно истощены. Полковник добавил, что надежда украинского командования на то, что российская армия задействует последние резервы на отражение атак ВСУ на юге, не оправдалась. Сейчас ВС РФ не только успешно обороняются, но и перебрасывают силы для наступления. До этого Маркус Райснер заявлял, что боевики киевского режима теперь лишены возможности атаковать крупными механизированными соединениями, так как ВС России сразу отражают наступление при помощи артиллерии, БПЛА, а также противотанковых управляемых ракет и мин. По словам президента России Владимира Путина с начала контрнаступления украинской армии санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Ранее сообщалось о продвижении ВС России на Авдеевском направлении.
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новости, всу, украина, вс рф, сво, контрнаступление
Новости, ВСУ, Украина, ВС РФ, СВО, контрнаступление

ВСУ не способны самостоятельно определять места размещения при российском наступлении – эксперт

02:19 18.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российское наступление определяет места дислокации Вооружённых сил Украины. Благодаря атакам, ВС РФ диктуют правила на полях Специальной военной операции. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV
По его словам, украинские войска вынуждены реагировать на такие вызовы, однако силы ВСУ значительно истощены.

"Вместо долгожданного прорыва украинских войск на юге страны, мы видим наступление русских на северо-востоке", — цитирует Райснера РИА Новости.

Полковник добавил, что надежда украинского командования на то, что российская армия задействует последние резервы на отражение атак ВСУ на юге, не оправдалась. Сейчас ВС РФ не только успешно обороняются, но и перебрасывают силы для наступления.
До этого Маркус Райснер заявлял, что боевики киевского режима теперь лишены возможности атаковать крупными механизированными соединениями, так как ВС России сразу отражают наступление при помощи артиллерии, БПЛА, а также противотанковых управляемых ракет и мин.
По словам президента России Владимира Путина с начала контрнаступления украинской армии санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Ранее сообщалось о продвижении ВС России на Авдеевском направлении.
 
НовостиВСУУкраинаВС РФСВОконтрнаступление
 
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