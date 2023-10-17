https://ukraina.ru/20231017/1050274898.html

Армия России продвинулась на Авдеевском направлении

Армия России продвинулась на Авдеевском направлении - 17.10.2023 Украина.ру

Армия России продвинулась на Авдеевском направлении

Российские вооружённые силы продвинулись на участке между Опытным и Водяным в направлении Авдеевки. Об этом 17 октября сообщает ТГ-канал телеведущего Руслана Осташко.

2023-10-17T20:14

2023-10-17T20:14

2023-10-17T20:14

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"С севера взять террикон пока не удалось, но есть тактические успехи наших бойцов по направлению от Красногоровки к Степовому – вдоль железной дороги были отбиты большие территории", - сказано в сообщении.Авдеевка очень хорошо укреплена и девятый год является источником артиллерийских обстрелов Донецка.ВСУ сосредоточили в Авдеевке до 12 тыс человек личного состава, большое количество разнообразных вооружений и боеприпасов. Укрепрайон прикрывают минные поля и инженерные сооружения.

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новости, авдеевка, днр, сво, руслан осташко, всу