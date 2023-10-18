Минсоцполитики Украины отменило выплаты более 140 тысячам граждан - 18.10.2023 Украина.ру
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Минсоцполитики Украины отменило выплаты более 140 тысячам граждан
Минсоцполитики Украины отменило выплаты более 140 тысячам граждан - 18.10.2023 Украина.ру
Минсоцполитики Украины отменило выплаты более 140 тысячам граждан
Министерство социальной политики Украины лишило более 140 тысяч перемещённых лиц выплат. Таким образом в ведомстве отчитались об экономии государственного бюджета в 400 миллионов гривен в месяц, пишет Forbes
2023-10-18T00:31
2023-10-18T00:31
новости
украина
выплаты
украинские беженцы
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В конце лета украинский кабмин изменил постановление о социальных выплатах. Так, если житель страны более месяца находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки), то он теряет право на выплаты. По словам главы минсоцполитики Украины Оксаны Жолновач, такая верификация происходит регулярно. Обнаружено, что выплаты проводились почти десяти тысячам умершим граждан, такое же количество украинцев проживет на территории, подконтрольной России, а потому они не имеют право на выплаты. Отмечается, что не помогает государство и тем, кто приобрёл квартиру или земельный участок, стоимостью более 100 тысяч гривен. Ранее премьер-министр Украины заявил, что дефицит государственного бюджета составит около 20% ВВП страны в этом году и увеличится на один процент в следующем. По его словам, бюджет могут восполнить 42 миллиарда долларов, которые Киев уже попросил у Запада.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, выплаты, украинские беженцы
Новости, Украина, выплаты, украинские беженцы

Минсоцполитики Украины отменило выплаты более 140 тысячам граждан

00:31 18.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Министерство социальной политики Украины лишило более 140 тысяч перемещённых лиц выплат. Таким образом в ведомстве отчитались об экономии государственного бюджета в 400 миллионов гривен в месяц, пишет Forbes
В конце лета украинский кабмин изменил постановление о социальных выплатах. Так, если житель страны более месяца находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки), то он теряет право на выплаты.
По словам главы минсоцполитики Украины Оксаны Жолновач, такая верификация происходит регулярно. Обнаружено, что выплаты проводились почти десяти тысячам умершим граждан, такое же количество украинцев проживет на территории, подконтрольной России, а потому они не имеют право на выплаты.
Отмечается, что не помогает государство и тем, кто приобрёл квартиру или земельный участок, стоимостью более 100 тысяч гривен.
Ранее премьер-министр Украины заявил, что дефицит государственного бюджета составит около 20% ВВП страны в этом году и увеличится на один процент в следующем. По его словам, бюджет могут восполнить 42 миллиарда долларов, которые Киев уже попросил у Запада.
 
НовостиУкраинавыплатыукраинские беженцы
 
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