Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов - 11.10.2023 Украина.ру
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Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов
Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов - 11.10.2023 Украина.ру
Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов
Огромный дефицит государственного бюджета на Украине сможет восполнить 42 миллиарда долларов. Такую сумму попросил выделить стране премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет сингапурская газета The Straits Times
2023-10-11T22:47
2023-10-11T22:47
новости
украина
бюджет
денис шмыгаль
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Премьер-министр Украины привёл неутешительные данные и заявил, что дефицит государственного бюджета составит около 20% ВВП страны в этом году и увеличится на один процент в следующем. Традиционно, спикер Банковой попросил помощи у других стран. Как сообщает источник, в ответ министр финансов США Джанет Йеллен призвала украинских лидеров "оставаться сосредоточенными на борьбе с коррупцией и пообещала поддержку Киеву со стороны США". Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский накануне, 9 октября, подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выделении из бюджета на оборону более 21% валового внутреннего продукта.СНБО решил, чтобы правительство предусмотрело при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП. При этом финансирование сектора должно составить не менее 1,69 триллионов гривен (около 46,3 миллиардов долларов). В этом году на безопасность и военные нужды Украины было предусмотрено 18,2% ВВП.
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новости, украина, бюджет, денис шмыгаль, владимир зеленский, запад, сша, ввп
Новости, Украина, бюджет, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запад, США, ВВП

Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов

22:47 11.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Огромный дефицит государственного бюджета на Украине сможет восполнить 42 миллиарда долларов. Такую сумму попросил выделить стране премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет сингапурская газета The Straits Times

"Денис Шмыгаль заявил в среду, что стране потребуется бюджетная поддержка в размере около 42 миллиардов долларов в этом и следующем годах, чтобы покрыть огромный дефицит и помочь восстановлению страны", – говорится в публикации.

Премьер-министр Украины привёл неутешительные данные и заявил, что дефицит государственного бюджета составит около 20% ВВП страны в этом году и увеличится на один процент в следующем. Традиционно, спикер Банковой попросил помощи у других стран.
"Мы ожидаем поддержки от всех наших партнеров, причем в равных объёмах. Это позволит правительству выполнить свои основные социальные обязательства по выплате пенсий, зарплат врачам и учителям, а также помочь тем, чьи дома были разрушены", - сказал Шмыгаль.
Как сообщает источник, в ответ министр финансов США Джанет Йеллен призвала украинских лидеров "оставаться сосредоточенными на борьбе с коррупцией и пообещала поддержку Киеву со стороны США".
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский накануне, 9 октября, подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выделении из бюджета на оборону более 21% валового внутреннего продукта.
СНБО решил, чтобы правительство предусмотрело при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП. При этом финансирование сектора должно составить не менее 1,69 триллионов гривен (около 46,3 миллиардов долларов).
В этом году на безопасность и военные нужды Украины было предусмотрено 18,2% ВВП.
 
НовостиУкраинабюджетДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийЗападСШАВВП
 
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