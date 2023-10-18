Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину - 18.10.2023 Украина.ру
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Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину - 18.10.2023 Украина.ру
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
После перевооружения и пополнения личного состава российские подразделения смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:10
2023-10-18T05:10
новости
украина
фронт
всу
дроны
вооружение
вс рф
рэб
наступление
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Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время ВС РФ смогут начать наступление, А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде, рассказал политолог.Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение и пополнение личного состава. Еще некоторое время назад не хватало систем РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше, добавил эксперт.Когда такой перевес в вооружении будет по всему фронту с севера на юг, то дальше начнется чистая арифметика, когда ВС РФ начнут методично выбивать живую силу противника, даже оставаясь на позициях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html
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новости, украина, фронт, всу, дроны, вооружение, вс рф, рэб, наступление
Новости, Украина, фронт, ВСУ, дроны, вооружение, ВС РФ, РЭБ, наступление

Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину

05:10 18.10.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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После перевооружения и пополнения личного состава российские подразделения смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время ВС РФ смогут начать наступление, А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде, рассказал политолог.
Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение и пополнение личного состава. Еще некоторое время назад не хватало систем РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше, добавил эксперт.
"Это плод совместных усилий общества и государства, когда к производству тех же беспилотников подключились частные компании. На конкретном участке, где я недавно был, перевес в современных средствах ведения войны теперь уже на нашей стороне, чего не было давно. У нас больше операторов и у них больше опыта", - отметил Кочетков.
Когда такой перевес в вооружении будет по всему фронту с севера на юг, то дальше начнется чистая арифметика, когда ВС РФ начнут методично выбивать живую силу противника, даже оставаясь на позициях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинафронтВСУдронывооружениеВС РФРЭБнаступление
 
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