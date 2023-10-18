https://ukraina.ru/20231018/1050260227.html
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину - 18.10.2023 Украина.ру
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
После перевооружения и пополнения личного состава российские подразделения смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:10
2023-10-18T05:10
2023-10-18T05:10
новости
украина
фронт
всу
дроны
вооружение
вс рф
рэб
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050088971_0:250:3025:1952_1920x0_80_0_0_08aaa7e7d8aad46d8a0d7252904a5068.jpg
Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время ВС РФ смогут начать наступление, А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде, рассказал политолог.Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение и пополнение личного состава. Еще некоторое время назад не хватало систем РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше, добавил эксперт.Когда такой перевес в вооружении будет по всему фронту с севера на юг, то дальше начнется чистая арифметика, когда ВС РФ начнут методично выбивать живую силу противника, даже оставаясь на позициях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050088971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_021ada299a111be1f4a0cbda975edcf9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, фронт, всу, дроны, вооружение, вс рф, рэб, наступление
Новости, Украина, фронт, ВСУ, дроны, вооружение, ВС РФ, РЭБ, наступление
Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
После перевооружения и пополнения личного состава российские подразделения смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время ВС РФ смогут начать наступление, А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде, рассказал политолог.
Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение и пополнение личного состава. Еще некоторое время назад не хватало систем РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше, добавил эксперт.
"Это плод совместных усилий общества и государства, когда к производству тех же беспилотников подключились частные компании. На конкретном участке, где я недавно был, перевес в современных средствах ведения войны теперь уже на нашей стороне, чего не было давно. У нас больше операторов и у них больше опыта", - отметил Кочетков.
Когда такой перевес в вооружении будет по всему фронту с севера на юг, то дальше начнется чистая арифметика, когда ВС РФ начнут методично выбивать живую силу противника, даже оставаясь на позициях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь