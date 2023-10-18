https://ukraina.ru/20231018/1050260227.html

Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину

Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину - 18.10.2023 Украина.ру

Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину

После перевооружения и пополнения личного состава российские подразделения смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T05:10

2023-10-18T05:10

2023-10-18T05:10

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Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время ВС РФ смогут начать наступление, А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде, рассказал политолог.Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение и пополнение личного состава. Еще некоторое время назад не хватало систем РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше, добавил эксперт.Когда такой перевес в вооружении будет по всему фронту с севера на юг, то дальше начнется чистая арифметика, когда ВС РФ начнут методично выбивать живую силу противника, даже оставаясь на позициях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, фронт, всу, дроны, вооружение, вс рф, рэб, наступление