https://ukraina.ru/20231018/1050254290.html

Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана

Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана - 18.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана

Жители западных территорий Польши придерживаются проевропейской ориентации. При этом электорат восточных территорий придерживается на выборах более консервативных взглядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T04:10

2023-10-18T04:10

2023-10-18T04:10

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После неудачных выборов лидер PiS Ярослав Качиньский стал грозить оппозиции массовыми беспорядками и едва ли не гражданской войной. Это уже в свое время мы наблюдали на Украине: или мы победим, или выборы сфальсифицированы, рассказал политолог.Кстати, на Украину времен экс-президента Виктора Ющенко в свое время работало много польских политтехнологов. И сейчас Польша (как и Украина до Майдана) тоже разделилась на две равные части, добавил эксперт.На для России такая консервативная политика ничего не меняет, потому что она изначально была русофобской. Ведь традиционные ценности сохраняются только на территории Российской Империи. И антиукраинские настроения на востоке Польши гораздо сильнее, чем на западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050236328.html

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новости, польша, майдан, украина, политики, европа, выборы, российская империя