Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь Дня независимости Польши
Жители западных территорий Польши придерживаются проевропейской ориентации. При этом электорат восточных территорий придерживается на выборах более консервативных взглядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
После неудачных выборов лидер PiS Ярослав Качиньский стал грозить оппозиции массовыми беспорядками и едва ли не гражданской войной. Это уже в свое время мы наблюдали на Украине: или мы победим, или выборы сфальсифицированы, рассказал политолог.
Кстати, на Украину времен экс-президента Виктора Ющенко в свое время работало много польских политтехнологов. И сейчас Польша (как и Украина до Майдана) тоже разделилась на две равные части, добавил эксперт.
"Жители западных территорий Польши (входивших в состав Австрии и Германии) больше придерживаются проевропейской ориентации. Эти области выделены на электоральных картах синим цветом. А жители восточных территорий Польши (входивших в состав Российской империи) придерживаются консервативных взглядов. На электоральных картах они выделены красным цветом", - подчеркнул Кочетков.
На для России такая консервативная политика ничего не меняет, потому что она изначально была русофобской. Ведь традиционные ценности сохраняются только на территории Российской Империи. И антиукраинские настроения на востоке Польши гораздо сильнее, чем на западе, заключил собеседник издания.
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