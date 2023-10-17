Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным - 17.10.2023 Украина.ру
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Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным
Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным - 17.10.2023 Украина.ру
Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным
Украина имеет такие же шансы выиграть иски с обвинением России в геноциде, как онкологический больной. Об этом в опубликованном 17 октября интервью заявил бывший советник Госдепа США, а ныне консультант Украины в судебных тяжбахс Россией, профессор Йельского университета Гарольд Хонгжу Кох (Harold Hongju Koh).
2023-10-17T18:50
2023-10-17T19:55
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В интервью издание "Украинская правда" заявило профессору, что "во время российского вторжения на Украину было совершено множество военных преступлений". На это Кох ответил: "Совершается много, много военных преступлений. Интересно, что прокурор Международного уголовного суда на данный момент обвинил Путина только в краже детей. Насколько нам известно, он еще не предъявил ему обвинений в геноциде. Одна из проблем заключается в том, что такого рода доказательства сложно собрать в зоне боевых действий. В настоящее время сбором доказательств занимается несколько групп".Профессор отметил, что целью инициированных Киевом судебных тяжб с Россией в ООН стало опровержение тезиса Москвы о геноциде населения Донбасса украинскими властями. Кох пояснил: "Целью этого дела было обличить ложное использование Россией Конвенции о геноциде. Они используют это заявление как оправдание для вторжения. Если окажется, что утверждение ложное, то их право на вторжение также будет незаконным. Дело в том, что не было однозначного решения о том, что Россия занималась противоправными действиями".По мнению Коха, признание России виновной в геноциде вызовет большие изменения в межгосударственных отношениях. Профессор уверен, что украинские юристы более успешны в использовании международного права. Однако на вопрос о его персональной уверенности в победе украинских юристов в судах с Россией, консультант официального Киева провёл неожиданную аналогию с онкобольным."Ты никогда не уверен. Если ваш друг заболевает раком и есть лечение, и оно применяется, вы говорите: надеюсь, он выживет. Но это зависит от многих факторов, в том числе от силы пациента и мастерства врача. Вы не можете быть уверены. Это не научный прогноз. Это выражение коллективной воли", - сказал Кох.На порос о том, кто стоит за идеей подать в суд на Россию по делу о геноциде, не имея при этом обвинений в геноциде против России, профессор из США не дал прямого ответа. Однако он сообщил, что в процессе был задействован международно-правовой департамент МИД.Кроме того, сообщил Кох, подача иска о российском геноциде стала возможной благодаря моделированию перспективы начала Россией СВО. Благодаря наработкам предыдущих лет уже в марте 2022 года иск был подан.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. С 2014 года украинская армия и другие силовые структуры постсоветской республики пытались подавить сопротивление украинских граждан, отказавших в легитимности руководству Украины, сформированному по итогам осуществлённого в том же году государственного переворота ("майдана").
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Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным

18:50 17.10.2023 (обновлено: 19:55 17.10.2023)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина имеет такие же шансы выиграть иски с обвинением России в геноциде, как онкологический больной. Об этом в опубликованном 17 октября интервью заявил бывший советник Госдепа США, а ныне консультант Украины в судебных тяжбахс Россией, профессор Йельского университета Гарольд Хонгжу Кох (Harold Hongju Koh).
В интервью издание "Украинская правда" заявило профессору, что "во время российского вторжения на Украину было совершено множество военных преступлений".
На это Кох ответил: "Совершается много, много военных преступлений. Интересно, что прокурор Международного уголовного суда на данный момент обвинил Путина только в краже детей. Насколько нам известно, он еще не предъявил ему обвинений в геноциде. Одна из проблем заключается в том, что такого рода доказательства сложно собрать в зоне боевых действий. В настоящее время сбором доказательств занимается несколько групп".
Профессор отметил, что целью инициированных Киевом судебных тяжб с Россией в ООН стало опровержение тезиса Москвы о геноциде населения Донбасса украинскими властями. Кох пояснил: "Целью этого дела было обличить ложное использование Россией Конвенции о геноциде. Они используют это заявление как оправдание для вторжения. Если окажется, что утверждение ложное, то их право на вторжение также будет незаконным. Дело в том, что не было однозначного решения о том, что Россия занималась противоправными действиями".
По мнению Коха, признание России виновной в геноциде вызовет большие изменения в межгосударственных отношениях. Профессор уверен, что украинские юристы более успешны в использовании международного права. Однако на вопрос о его персональной уверенности в победе украинских юристов в судах с Россией, консультант официального Киева провёл неожиданную аналогию с онкобольным.
"Ты никогда не уверен. Если ваш друг заболевает раком и есть лечение, и оно применяется, вы говорите: надеюсь, он выживет. Но это зависит от многих факторов, в том числе от силы пациента и мастерства врача. Вы не можете быть уверены. Это не научный прогноз. Это выражение коллективной воли", - сказал Кох.
На порос о том, кто стоит за идеей подать в суд на Россию по делу о геноциде, не имея при этом обвинений в геноциде против России, профессор из США не дал прямого ответа. Однако он сообщил, что в процессе был задействован международно-правовой департамент МИД.
Кроме того, сообщил Кох, подача иска о российском геноциде стала возможной благодаря моделированию перспективы начала Россией СВО. Благодаря наработкам предыдущих лет уже в марте 2022 года иск был подан.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. С 2014 года украинская армия и другие силовые структуры постсоветской республики пытались подавить сопротивление украинских граждан, отказавших в легитимности руководству Украины, сформированному по итогам осуществлённого в том же году государственного переворота ("майдана").
председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе
4 сентября, 16:40
В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцидУ ООН нет доказательств того, что Россия осуществляет на Украине геноцид, заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе
 
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