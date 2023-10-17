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Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным

Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным - 17.10.2023 Украина.ру

Консультант Украины из США сравнил её с раковым больным

Украина имеет такие же шансы выиграть иски с обвинением России в геноциде, как онкологический больной. Об этом в опубликованном 17 октября интервью заявил бывший советник Госдепа США, а ныне консультант Украины в судебных тяжбахс Россией, профессор Йельского университета Гарольд Хонгжу Кох (Harold Hongju Koh).

2023-10-17T18:50

2023-10-17T18:50

2023-10-17T19:55

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В интервью издание "Украинская правда" заявило профессору, что "во время российского вторжения на Украину было совершено множество военных преступлений". На это Кох ответил: "Совершается много, много военных преступлений. Интересно, что прокурор Международного уголовного суда на данный момент обвинил Путина только в краже детей. Насколько нам известно, он еще не предъявил ему обвинений в геноциде. Одна из проблем заключается в том, что такого рода доказательства сложно собрать в зоне боевых действий. В настоящее время сбором доказательств занимается несколько групп".Профессор отметил, что целью инициированных Киевом судебных тяжб с Россией в ООН стало опровержение тезиса Москвы о геноциде населения Донбасса украинскими властями. Кох пояснил: "Целью этого дела было обличить ложное использование Россией Конвенции о геноциде. Они используют это заявление как оправдание для вторжения. Если окажется, что утверждение ложное, то их право на вторжение также будет незаконным. Дело в том, что не было однозначного решения о том, что Россия занималась противоправными действиями".По мнению Коха, признание России виновной в геноциде вызовет большие изменения в межгосударственных отношениях. Профессор уверен, что украинские юристы более успешны в использовании международного права. Однако на вопрос о его персональной уверенности в победе украинских юристов в судах с Россией, консультант официального Киева провёл неожиданную аналогию с онкобольным."Ты никогда не уверен. Если ваш друг заболевает раком и есть лечение, и оно применяется, вы говорите: надеюсь, он выживет. Но это зависит от многих факторов, в том числе от силы пациента и мастерства врача. Вы не можете быть уверены. Это не научный прогноз. Это выражение коллективной воли", - сказал Кох.На порос о том, кто стоит за идеей подать в суд на Россию по делу о геноциде, не имея при этом обвинений в геноциде против России, профессор из США не дал прямого ответа. Однако он сообщил, что в процессе был задействован международно-правовой департамент МИД.Кроме того, сообщил Кох, подача иска о российском геноциде стала возможной благодаря моделированию перспективы начала Россией СВО. Благодаря наработкам предыдущих лет уже в марте 2022 года иск был подан.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. С 2014 года украинская армия и другие силовые структуры постсоветской республики пытались подавить сопротивление украинских граждан, отказавших в легитимности руководству Украины, сформированному по итогам осуществлённого в том же году государственного переворота ("майдана").

https://ukraina.ru/20230904/1049154777.html

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