https://ukraina.ru/20231017/1050271013.html

Переговоры Путина в Китае, битва за Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 октября

Переговоры Путина в Китае, битва за Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру

Переговоры Путина в Китае, битва за Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 октября

Украина.ру, 17.10.2023

2023-10-17T17:00

2023-10-17T17:00

2023-10-17T17:33

эксклюзив

владимир путин

си цзиньпин

алексей маслов

россия

китай

алексей кочетков

сво

донецк

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050261469_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_7b440f5228a47b776010a8698d5e93e9.jpg

Встреча Путина и Си Цзиньпина: чего ждать17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций.В Пекин прибыл президент России Владимир Путин.О том, чего стоит ожидать от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.По его словам, прежде всего речь пойдет об осуждении вопросов глобального видения и глобальной безопасности — того, в чем сейчас крайне нуждается мир, учитывая ближневосточный конфликт и другие.Второй очень важный момент — обсуждение новой связанности мира. Это взаимодействие с точки зрения прозрачности путей сообщений и многого другого. Это важно и для Китая, и для России, отметил Маслов.«Мне кажется, надо понимать, что от России и Китая ждут каких-то важных заявлений, причем не обязательно письменных. Главное — как Пекин и Москва планируют дальнейшее развитие в многополярном мире.Мы видим, что сейчас российские лозунги и декларации во многом сопрягаются с китайскими. Это и антиколониальное развитие, и новые форматы общения, и новые связи.То, что я лично ожидаю от визита российского президента в Пекин, это обсуждение более углубленных форматов сотрудничества с Китаем. Например, межтехнологическое сотрудничество. Здесь Россия как раз абсолютно открыта, но Китай не на все форматы идет легко», — рассказал востоковед.Мы должны понимать, указывает он, что мир раскололся — не удастся никому усидеть ни на двух, ни на трех стульях. Необходимо определять себе основного партнера. Россия свой выбор сделала.Сейчас очень важно, чтобы Китай тоже оценил нашу открытость.Горячий фронт и «стратегическая» АвдеевкаПолитолог, военный волонтер, один из лидеров движения «Русский союз» Алексей Кочетков рассказал о ситуации на фронте в СВО.Так, в Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее. Сейчас там некоторое затишье. Но до этого канонада с нашей стороны была настолько мощной, чего не было за все полтора года СВО, отметил Кочетков. То есть ни о каком снарядном голоде в нашей армии говорить не приходится.«К нам подошли свежие силы и вооружение. Да и бойцы сегодня особой нужды ни в чем не испытывают. Это уже хорошо.Да, продвижение сразу на нескольких участках идет не с такой скоростью, какой бы нам хотелось. Понятно, что все зависит от уровня стратегического планирования нашего Генштаба. Но сами бойцы не скрывают своего желания двигаться на запад.Шапкозакидательских настроений нет, но ребята уверены в себе», — заявил Кочетков.Он также ответил, почему именно Авдеевка стала местом для наступления российских сил.«Авдеевка — это серьезный укрепрайон. Насколько я понимаю, мы дали ВСУ возможность спасти жизни. После мощной артподготовки их поджали с юга и с севера, чтобы они могли уйти из города по единственной дороге.Мы же понимаем, как долго из этих укреплений можно выковыривать оставшихся в живых украинских бойцов.Но командование киевского режима продолжает эту самоубийственную тактику. Вместо того чтобы отвести эту обреченную группировку, они начали перебрасывать туда подкреплений. Это приведет к еще большей бессмысленной гибели украинских бойцов. Потому что шансов удержать Авдеевку в среднесрочной перспективе у нее нет никаких.Авдеевка уже превратилась в братскую могилу для украинцев, но они продолжают за нее цепляться», — сказал политолог.Для России же Авдеевка нужна, потому что она имеет стратегическое значение, продолжил эксперт. Её освобождение поможет нам сократить число артиллерийских обстрелов.«Да, сейчас вражеские батареи сосредоточены на других участках, но потенциальная угроза остается. Это вопрос принципа, чтобы зачистить этот укрепрайон и оттуда не исходила бы никакая угроза», — сообщил Кочетков.«Мы замыкаем Авдеевский котёл»В Авдеевке идет не только огневой бой, но и информационный, говорит главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук. Противник делает массу вбросов с целью посеять в нас зерно сомнений в том, что наше наступление на этом направлении будет успешным.ВСУ в Авдеевке, поясняет Матвийчук, девять лет не только готовили оборонительные позиции, но и проводили оцифровку этого района. У них есть полностью оцифрованные карты на глубину до 200–300 километров, которые позволяют выполнять огневые задачи.Поэтому и складывается впечатление, что враг на каких-то направлениях якобы нас превосходит. Но это не так. Наша артиллерия при помощи ВКС давит украинскую артиллерию, заявил полковник в отставке.«Другое дело, что противник тоже получил интересные вещи. Их американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 хорошо работают. Бывает, что наши ребята не успевают смыться с огневых позиций после стрельбы, и по ним идет ответка. Мы тоже несем потери.Но говорить о том, что противник подавляет нас своей огневой мощью, я бы не стал. Мы продвигаемся слева и справа. Мы замыкаем Авдеевский котел.У нас были проблемы во время фронтального удара, когда мы захватили некоторые терриконы возле Авдеевского коксохима, потом мы их сдали, потом вернули. Так что все идет нормально», — сообщил Матвийчук.В целом, говорит он, Авдеевка была занозой, которую мы никак не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления — Соледар, Артемовск, Купянск, Работино. А сегодня созрели все предпосылки для уничтожения этого крупного оборонительного и транспортного узла противника.«Общая численность авдеевской группировки ВСУ составляет 7–10 тысяч человек. Если нам удастся ее разгромить, Донецк никто больше не будет обстреливать. А нам откроется прямая дорога на Краматорск и вглубь других территорий, подконтрольных Киеву», — сообщил эксперт.

https://ukraina.ru/20231017/1050240682.html

https://ukraina.ru/20231017/1050238110.html

https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир путин, си цзиньпин, алексей маслов, россия, китай, алексей кочетков, сво, донецк, авдеевка, всу, артиллерия