Бездарность украинских стратегов и русский "огненный микс". Что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру
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Бездарность украинских стратегов и русский "огненный микс". Что говорили об Украине в мире 17 октября
Бездарность украинских стратегов и русский "огненный микс". Что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру
Бездарность украинских стратегов и русский "огненный микс". Что говорили об Украине в мире 17 октября
Нынешний конфликт на Ближнем Востоке станет разрушительным для всего мира, но чем он будет чреват для Украины, которая еще не отошла от провалившегося контрнаступления, ответили западные эксперты
2023-10-17T17:40
2023-10-17T17:59
эксклюзив
украина
россия
конфликт
всу
вс рф
сша
вооружения
бпла
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Ненадежный «дядя Сэм»В конфликте Израиля и Газы главным победителем является Путин, а проигравшей — Украина, утверждает ABC.В издании полагают, что одновременная эскалация двух крупных войн придаст импульс Украине. А самой большой проблемой для Киева является отнюдь не президент России с его армией, а «мутные и бурлящие воды неблагополучного Вашингтона». Это проявляется в том, что как среди республиканцев, так и среди демократов в конгрессе к Украине падает интерес.Зеленский отчаянно пытается бороться за военную и финансовую помощь США, однако сейчас это становится сделать все труднее и события в Израиле в какой-то мере вывели конфликт на Украине из обсуждения, по крайней мере на сегодня, говорят в АВС.По информации издания США предоставляют Израилю порядка 3,3 миллиарда долларов в год в виде военной помощи — это около 16 процентов оборонного бюджета Израиля. Однако на днях израильское правительство запросило у Вашингтона чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов.Авторы с удивлением отмечают, контраст в подходе США к кризису безопасности Израиля и Украины. Так, через несколько часов после обострения палестино-израильского конфликта Вашингтон направил свой крупнейший авианосец «Джеральд Р. Форд» к берегам Израиля, и это было только начало.При этом не только явное сокращение военной помощи означает усталость от конфликта на Украине, но и то, что сине-желтые флаги, которые демонстрировались по всему миру в знак солидарности, начали активно заменяться израильскими, пишет Мilitarywatchmagazine.Например, в Нью-Йорке на здании, где располагается штаб-квартира Bloomberg L.P. неоновый украинский флаг, который был виден из разных точек города заменили знаменем Израиля.«Это происходит в то время, когда украинские силы оправляются от месяцев неудачных наступлений и недавних потерь, исчисляющихся десятками тысяч человек», — говорят в издании.Сегодняшняя широкомасштабная война на Ближнем Востоке будет разрушительной для всех, кто находится в режиме «ждать и наблюдать», — полагают в Arab News. Как заявлял официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон не сможет бесконечно поддерживать Украину.Авторы издания полагают, что в случае отказа от Украины, Вашингтон в очередной раз выставит себя ненадежным партнером с транзакционной политикой. И отныне Америке будет очень трудно найти настоящих друзей или стратегических союзников. А Россия «заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав», — говорит официальный представитель Лиги арабских государств Джамаль Рушди. При этом урегулировать палестино-израильский конфликт смогут, если не США, то другие игроки, пишет Arab News. В качестве одного из потенциальных посредников может выступить Китай. В издании полагают, что это говорит только об одном: палестинцы утратили доверие к Америке.Авторы статьи сомневаются, что Зеленский справится с таким ударом и, возможно, он разорвет связи с Западом. Но вот в чем точно уверены в Arab News, так это в том, что друзья и партнеры Америки станут более скептически относиться к надежности «дяди Сэма».Секрет неудавшегося контрнаступленияПровалившееся контрнаступление должно заставить Запад в среднесрочной перспективе найти два пути решения: первый состоит в том, чтобы начать переговоры с Москвой, а вот второй потребует от Запада коренного переосмысления своих действий, заявил в интервью Welt полковник Маркус Райснер.Американский военный отмечает, что украинское наступление потерпело фиаско в том числе и из-за того, что на масштабные попытки ВСУ атаковать российские силы, ВС РФ отвечали мощным «огненным миксом» из артиллерии и БПЛА. По итогу Киев действует небольшими боевыми группами, а это чревато большими потерями, считает Райснер.По его информации, накануне наступления была сформулирована оперативная цель, которая заключалась в том, чтобы ВСУ как можно быстрей дошли до Азовского моря. В случае успеха операции предполагалось, что территории, на которых находятся российские войска, должны были быть разрезаны надвое. Такой ход, по мнению Райснера, уничтожил бы логистику и ВС РФ не смогли бы обеспечить новые поставки вооружений на позиции. Американский военный отметил, что такой финт позволил бы в свою очередь принудить Россию к переговорам. Но никакого прорыва не случилось.На вопрос журналиста, какие главные ошибки были совершены Киевом в ходе контрнаступления, Райснер ответил, что ВСУ явно переоценили свои возможности при нехватке необходимого военного потенциала. Хоть история и не терпит сослагательного наклонения, но американский полковник отметил, что если бы в арсенале у ВСУ были бы хотя бы истребители F-16, то они смогли бы создать временное господство Украины в воздухе.Райснер в интервью подметил и «бездарность» украинских стратегов, которые недооценили прочность выстроенной ВС РФ линии обороны и надёжность оборонительных сооружений. Полковник считает, что в бою намного эффективнее себя показали бы противоминные боевые машины, нежели бесполезные «Леопарды».Америка всегда действовала не по принципу эскалации, а по принципу сдерживания, говорит Райслер. Он имел в виду, что США присылали новые виды оружия в момент проигрыша Украины. Таким образом, Вашингтон понемногу подкармливает конфликт и дает Киеву ровно столько, сколько необходимо для выживания — не более.«Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ, что закономерно приведёт к падению режима Зеленского. Сейчас всё находится в руках Запада, если он хочет это предотвратить. И весь мир — и в первую очередь страны Глобального Юга — пристально наблюдают за тем, как именно мы поcтупим», — сказал в интервью Райслер.По мнению полковника сейчас необходимо сделать упор на мирные переговоры и установление режима прекращения огня. Иначе, как считает Райслер, может сложиться ситуация аналогичная ситуации с КНДР и Южной Кореей. А сейчас, как говорит американский военный, происходит жесткое чистилище, в котором жертвуют собой тысячи людей, без реального прогресса.
https://ukraina.ru/20231016/1050231662.html
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Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, конфликт, всу, вс рф, сша, вооружения, бпла
Эксклюзив, Украина, Россия, конфликт, ВСУ, ВС РФ, США, вооружения, БПЛА

Бездарность украинских стратегов и русский "огненный микс". Что говорили об Украине в мире 17 октября

17:40 17.10.2023 (обновлено: 17:59 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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Нынешний конфликт на Ближнем Востоке станет разрушительным для всего мира, но чем он будет чреват для Украины, которая еще не отошла от провалившегося контрнаступления, ответили западные эксперты
Ненадежный «дядя Сэм»
В конфликте Израиля и Газы главным победителем является Путин, а проигравшей — Украина, утверждает ABC.
В издании полагают, что одновременная эскалация двух крупных войн придаст импульс Украине. А самой большой проблемой для Киева является отнюдь не президент России с его армией, а «мутные и бурлящие воды неблагополучного Вашингтона». Это проявляется в том, что как среди республиканцев, так и среди демократов в конгрессе к Украине падает интерес.
Зеленский отчаянно пытается бороться за военную и финансовую помощь США, однако сейчас это становится сделать все труднее и события в Израиле в какой-то мере вывели конфликт на Украине из обсуждения, по крайней мере на сегодня, говорят в АВС.
По информации издания США предоставляют Израилю порядка 3,3 миллиарда долларов в год в виде военной помощи — это около 16 процентов оборонного бюджета Израиля. Однако на днях израильское правительство запросило у Вашингтона чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов.
Авторы с удивлением отмечают, контраст в подходе США к кризису безопасности Израиля и Украины. Так, через несколько часов после обострения палестино-израильского конфликта Вашингтон направил свой крупнейший авианосец «Джеральд Р. Форд» к берегам Израиля, и это было только начало.
При этом не только явное сокращение военной помощи означает усталость от конфликта на Украине, но и то, что сине-желтые флаги, которые демонстрировались по всему миру в знак солидарности, начали активно заменяться израильскими, пишет Мilitarywatchmagazine.
Например, в Нью-Йорке на здании, где располагается штаб-квартира Bloomberg L.P. неоновый украинский флаг, который был виден из разных точек города заменили знаменем Израиля.
«Это происходит в то время, когда украинские силы оправляются от месяцев неудачных наступлений и недавних потерь, исчисляющихся десятками тысяч человек», — говорят в издании.
Сегодняшняя широкомасштабная война на Ближнем Востоке будет разрушительной для всех, кто находится в режиме «ждать и наблюдать», — полагают в Arab News. Как заявлял официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон не сможет бесконечно поддерживать Украину.
Авторы издания полагают, что в случае отказа от Украины, Вашингтон в очередной раз выставит себя ненадежным партнером с транзакционной политикой. И отныне Америке будет очень трудно найти настоящих друзей или стратегических союзников. А Россия «заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав», — говорит официальный представитель Лиги арабских государств Джамаль Рушди.
При этом урегулировать палестино-израильский конфликт смогут, если не США, то другие игроки, пишет Arab News. В качестве одного из потенциальных посредников может выступить Китай. В издании полагают, что это говорит только об одном: палестинцы утратили доверие к Америке.
Авторы статьи сомневаются, что Зеленский справится с таким ударом и, возможно, он разорвет связи с Западом. Но вот в чем точно уверены в Arab News, так это в том, что друзья и партнеры Америки станут более скептически относиться к надежности «дяди Сэма».
16 октября, 17:49
Медведи и котел - вот что угрожает ВСУ. Что говорили в мире об Украине 16 октябряУклониться от мобилизации помешают украинцам медведи и снайперы, однако это не единственные причины, мешающие уклонистам избежать военной службы. А тем временем на одном из горячих направлений войны назревает еще один “котел”, который может перекроить ход военных действий на Украине, пишут западные СМИ
Секрет неудавшегося контрнаступления
Провалившееся контрнаступление должно заставить Запад в среднесрочной перспективе найти два пути решения: первый состоит в том, чтобы начать переговоры с Москвой, а вот второй потребует от Запада коренного переосмысления своих действий, заявил в интервью Welt полковник Маркус Райснер.
Американский военный отмечает, что украинское наступление потерпело фиаско в том числе и из-за того, что на масштабные попытки ВСУ атаковать российские силы, ВС РФ отвечали мощным «огненным миксом» из артиллерии и БПЛА. По итогу Киев действует небольшими боевыми группами, а это чревато большими потерями, считает Райснер.
По его информации, накануне наступления была сформулирована оперативная цель, которая заключалась в том, чтобы ВСУ как можно быстрей дошли до Азовского моря. В случае успеха операции предполагалось, что территории, на которых находятся российские войска, должны были быть разрезаны надвое. Такой ход, по мнению Райснера, уничтожил бы логистику и ВС РФ не смогли бы обеспечить новые поставки вооружений на позиции. Американский военный отметил, что такой финт позволил бы в свою очередь принудить Россию к переговорам. Но никакого прорыва не случилось.
На вопрос журналиста, какие главные ошибки были совершены Киевом в ходе контрнаступления, Райснер ответил, что ВСУ явно переоценили свои возможности при нехватке необходимого военного потенциала. Хоть история и не терпит сослагательного наклонения, но американский полковник отметил, что если бы в арсенале у ВСУ были бы хотя бы истребители F-16, то они смогли бы создать временное господство Украины в воздухе.
Райснер в интервью подметил и «бездарность» украинских стратегов, которые недооценили прочность выстроенной ВС РФ линии обороны и надёжность оборонительных сооружений. Полковник считает, что в бою намного эффективнее себя показали бы противоминные боевые машины, нежели бесполезные «Леопарды».
Америка всегда действовала не по принципу эскалации, а по принципу сдерживания, говорит Райслер. Он имел в виду, что США присылали новые виды оружия в момент проигрыша Украины. Таким образом, Вашингтон понемногу подкармливает конфликт и дает Киеву ровно столько, сколько необходимо для выживания — не более.
«Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ, что закономерно приведёт к падению режима Зеленского. Сейчас всё находится в руках Запада, если он хочет это предотвратить. И весь мир — и в первую очередь страны Глобального Юга — пристально наблюдают за тем, как именно мы поcтупим», — сказал в интервью Райслер.
По мнению полковника сейчас необходимо сделать упор на мирные переговоры и установление режима прекращения огня. Иначе, как считает Райслер, может сложиться ситуация аналогичная ситуации с КНДР и Южной Кореей. А сейчас, как говорит американский военный, происходит жесткое чистилище, в котором жертвуют собой тысячи людей, без реального прогресса.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияконфликтВСУВС РФСШАвооруженияБПЛА
 
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