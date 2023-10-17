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США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля

США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля - 17.10.2023 Украина.ру

США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля

Таким образом США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об отправке военных США сообщает 17 октября "Вашингтон пост" со ссылкой на представители Минобороны

2023-10-17T17:48

2023-10-17T17:48

2023-10-17T17:48

новости

палестино-израильский конфликт

сша

морская пехота

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Десантная группа из более чем 4000 американских моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля. Отмечается, что военнослужащие будут находиться на борту военных кораблей на случай расширения войны с ХАМАС.Также США рассматривают возможность отправки 2000 небоевых военнослужащих для поддержки Израиля в качестве попытки США и Египта открыть пограничный переход в секторе Газа с египетскими палатками. Им будут поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам официальных лиц, они не предназначены для участия в боевых действиях. На данный момент ни одна пехота не была приведена в состояние готовности к развертыванию. Но привести в боевую готовность – это уже дело не такое долгое. Тем более, что комитет Палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает закон, разрешающий применение военной силы в случае расширения конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам ее председателя Майкла Маккола, законопроект будет применяться лишь "в случае необходимости" – если нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкую опосредованную войну с Ираном.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, палестино-израильский конфликт, сша, морская пехота