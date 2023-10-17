США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
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США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля
США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля
Таким образом США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об отправке военных США сообщает 17 октября "Вашингтон пост" со ссылкой на представители Минобороны
2023-10-17T17:48
2023-10-17T17:48
новости
палестино-израильский конфликт
сша
морская пехота
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Десантная группа из более чем 4000 американских моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля. Отмечается, что военнослужащие будут находиться на борту военных кораблей на случай расширения войны с ХАМАС.Также США рассматривают возможность отправки 2000 небоевых военнослужащих для поддержки Израиля в качестве попытки США и Египта открыть пограничный переход в секторе Газа с египетскими палатками. Им будут поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам официальных лиц, они не предназначены для участия в боевых действиях. На данный момент ни одна пехота не была приведена в состояние готовности к развертыванию. Но привести в боевую готовность – это уже дело не такое долгое. Тем более, что комитет Палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает закон, разрешающий применение военной силы в случае расширения конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам ее председателя Майкла Маккола, законопроект будет применяться лишь "в случае необходимости" – если нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкую опосредованную войну с Ираном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, палестино-израильский конфликт, сша, морская пехота
Новости, Палестино-израильский конфликт, США, морская пехота

США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля

17:48 17.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМеждународные военно-морские учения "Фрукус-2012"
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Таким образом США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об отправке военных США сообщает 17 октября "Вашингтон пост" со ссылкой на представители Минобороны
Десантная группа из более чем 4000 американских моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля. Отмечается, что военнослужащие будут находиться на борту военных кораблей на случай расширения войны с ХАМАС.
"Группа готовности десантных войск Bataan присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля, в который войдут два авианосца и связанные с ними корабли сопровождения", – говорится в сообщении издания.
Также США рассматривают возможность отправки 2000 небоевых военнослужащих для поддержки Израиля в качестве попытки США и Египта открыть пограничный переход в секторе Газа с египетскими палатками. Им будут поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам официальных лиц, они не предназначены для участия в боевых действиях.
На данный момент ни одна пехота не была приведена в состояние готовности к развертыванию. Но привести в боевую готовность – это уже дело не такое долгое. Тем более, что комитет Палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает закон, разрешающий применение военной силы в случае расширения конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам ее председателя Майкла Маккола, законопроект будет применяться лишь "в случае необходимости" – если нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкую опосредованную войну с Ираном.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтСШАморская пехота
 
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