США направили 4000 моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля
Таким образом США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об отправке военных США сообщает 17 октября "Вашингтон пост" со ссылкой на представители Минобороны
Десантная группа из более чем 4000 американских моряков и морских пехотинцев в сторону Израиля. Отмечается, что военнослужащие будут находиться на борту военных кораблей на случай расширения войны с ХАМАС.
"Группа готовности десантных войск Bataan присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля, в который войдут два авианосца и связанные с ними корабли сопровождения", – говорится в сообщении издания.
Также США рассматривают возможность отправки 2000 небоевых военнослужащих для поддержки Израиля в качестве попытки США и Египта открыть пограничный переход в секторе Газа с египетскими палатками. Им будут поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам официальных лиц, они не предназначены для участия в боевых действиях.
На данный момент ни одна пехота не была приведена в состояние готовности к развертыванию. Но привести в боевую готовность – это уже дело не такое долгое. Тем более, что комитет Палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает закон, разрешающий применение военной силы в случае расширения конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам ее председателя Майкла Маккола, законопроект будет применяться лишь "в случае необходимости" – если нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкую опосредованную войну с Ираном.