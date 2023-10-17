На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали - 17.10.2023 Украина.ру
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На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали
На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали - 17.10.2023 Украина.ру
На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали
Киберполицейские Украины разоблачили мошенников, которые под видом подготовки документов для пересечения границы обманывали мужчин призывного возраста. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция постсоветской республики.
2023-10-17T17:23
2023-10-17T17:23
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криминал
мошенничество
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нацполиция
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Криминальную схему организовал 19-летний житель Харькова. Он создал мошеннический колл-центр и привлёк к его деятельности еще шесть сообщников."Аферисты рекламировали услуги по изготовлению документов для выезда за границу в популярных соцсетях и мессенджерах. Они осуществляли онлайн-консультации для потенциальных заказчиков по вариантам выезда за границу", - говорится в сообщении.С каждого уклонявшегося от призыва в ВСУ мошенники брали предоплату от 36 до 60 тысяч гривен (около 160,5 тыс. руб.)."После получения денег на подконтрольные счета злоумышленники предоставляли клиентам фиктивные документы по пересечению границы по системе "Путь". Один из членов группировки осуществлял их перевозку в направлении границы. Однако по дороге водитель высаживал пострадавших и исчезал", - сообщили украинские полицейские.По результатам расследования доказано 8 эпизодов деятельности группы. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч гривен (около 1,1 млн руб). Участникам группировки объявлено о "подозрении" в мошенничестве. Обвинение направлено в суд.
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новости украины, новости, криминал, мошенничество, мошенники, кибермошенничество, уклонисты, всу, нацполиция, харьков
Новости Украины, Новости, криминал, мошенничество, мошенники, кибермошенничество, уклонисты, ВСУ, Нацполиция, Харьков

На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали

17:23 17.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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Киберполицейские Украины разоблачили мошенников, которые под видом подготовки документов для пересечения границы обманывали мужчин призывного возраста. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция постсоветской республики.
Криминальную схему организовал 19-летний житель Харькова. Он создал мошеннический колл-центр и привлёк к его деятельности еще шесть сообщников.
"Аферисты рекламировали услуги по изготовлению документов для выезда за границу в популярных соцсетях и мессенджерах. Они осуществляли онлайн-консультации для потенциальных заказчиков по вариантам выезда за границу", - говорится в сообщении.
С каждого уклонявшегося от призыва в ВСУ мошенники брали предоплату от 36 до 60 тысяч гривен (около 160,5 тыс. руб.).
"После получения денег на подконтрольные счета злоумышленники предоставляли клиентам фиктивные документы по пересечению границы по системе "Путь". Один из членов группировки осуществлял их перевозку в направлении границы. Однако по дороге водитель высаживал пострадавших и исчезал", - сообщили украинские полицейские.
По результатам расследования доказано 8 эпизодов деятельности группы. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч гривен (около 1,1 млн руб). Участникам группировки объявлено о "подозрении" в мошенничестве. Обвинение направлено в суд.
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 16:17
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкоматеНа Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
 
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