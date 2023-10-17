https://ukraina.ru/20231017/1050270483.html

На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали

На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали - 17.10.2023 Украина.ру

На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросали

Киберполицейские Украины разоблачили мошенников, которые под видом подготовки документов для пересечения границы обманывали мужчин призывного возраста. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция постсоветской республики.

2023-10-17T17:23

2023-10-17T17:23

2023-10-17T17:23

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Криминальную схему организовал 19-летний житель Харькова. Он создал мошеннический колл-центр и привлёк к его деятельности еще шесть сообщников."Аферисты рекламировали услуги по изготовлению документов для выезда за границу в популярных соцсетях и мессенджерах. Они осуществляли онлайн-консультации для потенциальных заказчиков по вариантам выезда за границу", - говорится в сообщении.С каждого уклонявшегося от призыва в ВСУ мошенники брали предоплату от 36 до 60 тысяч гривен (около 160,5 тыс. руб.)."После получения денег на подконтрольные счета злоумышленники предоставляли клиентам фиктивные документы по пересечению границы по системе "Путь". Один из членов группировки осуществлял их перевозку в направлении границы. Однако по дороге водитель высаживал пострадавших и исчезал", - сообщили украинские полицейские.По результатам расследования доказано 8 эпизодов деятельности группы. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч гривен (около 1,1 млн руб). Участникам группировки объявлено о "подозрении" в мошенничестве. Обвинение направлено в суд.

https://ukraina.ru/20231008/1050009246.html

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новости украины, новости, криминал, мошенничество, мошенники, кибермошенничество, уклонисты, всу, нацполиция, харьков