О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков - 17.10.2023 Украина.ру
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О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков
О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков - 17.10.2023 Украина.ру
О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил итоги парламентских выборов в Польше, а также продвижение российской армии на авдеевском направлении и рассказал, что ждёт поляков через 5 лет
2023-10-17T16:37
2023-10-17T16:37
видео
алексей кочетков
польша
варшава
туск
германия
россия
украина
сво
спецоперация
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00:23 – Главный итог польских выборов; 02:55 – Каких скандалов стоит ожидать? 06:25 – О планах Варшавы на Украину; 07:20 – Что будет через 5 лет? 10:39 – На каких направлениях Россия перешла в наступление?12:55 – Почему российская армия наступает под Авдеевкой именно сейчас? 14:45 – Почему Россия может одержать победу уже весной 2024 года; 17:00 – Зачем России Днепропетровск и Одесса? 18:27 – О приоритетных целях США; 20:05 – Можно ли предотвратить третью мировую войну?
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видео, алексей кочетков, польша, варшава, туск, германия, россия, украина, сво, спецоперация, западная украина, армия, наступление, авдеевка, вс рф, всу, фронт, сша, израиль, хамас, видео
Видео, Алексей Кочетков, Польша, Варшава, Туск, Германия, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Западная Украина, армия, наступление, Авдеевка, ВС РФ, ВСУ, фронт, США, Израиль, ХАМАС

О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков

16:37 17.10.2023
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил итоги парламентских выборов в Польше, а также продвижение российской армии на авдеевском направлении и рассказал, что ждёт поляков через 5 лет
00:23 – Главный итог польских выборов;
02:55 – Каких скандалов стоит ожидать?
06:25 – О планах Варшавы на Украину;
07:20 – Что будет через 5 лет?
10:39 – На каких направлениях Россия перешла в наступление?
12:55 – Почему российская армия наступает под Авдеевкой именно сейчас?
14:45 – Почему Россия может одержать победу уже весной 2024 года;
17:00 – Зачем России Днепропетровск и Одесса?
18:27 – О приоритетных целях США; 20:05 – Можно ли предотвратить третью мировую войну?
 
ВидеоАлексей КочетковПольшаВаршаваТускГерманияРоссияУкраинаСВОСпецоперацияЗападная УкраинаармиянаступлениеАвдеевкаВС РФВСУфронтСШАИзраильХАМАС
 
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