https://ukraina.ru/20231017/1050269917.html

О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков

О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков - 17.10.2023 Украина.ру

О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил итоги парламентских выборов в Польше, а также продвижение российской армии на авдеевском направлении и рассказал, что ждёт поляков через 5 лет

2023-10-17T16:37

2023-10-17T16:37

2023-10-17T16:37

видео

алексей кочетков

польша

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туск

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00:23 – Главный итог польских выборов; 02:55 – Каких скандалов стоит ожидать? 06:25 – О планах Варшавы на Украину; 07:20 – Что будет через 5 лет? 10:39 – На каких направлениях Россия перешла в наступление?12:55 – Почему российская армия наступает под Авдеевкой именно сейчас? 14:45 – Почему Россия может одержать победу уже весной 2024 года; 17:00 – Зачем России Днепропетровск и Одесса? 18:27 – О приоритетных целях США; 20:05 – Можно ли предотвратить третью мировую войну?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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