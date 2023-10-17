https://ukraina.ru/20231017/1050267556.html

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае - 17.10.2023 Украина.ру

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Президент России Владимир Путин встретился председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:42

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форум

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Пресс-служба опубликовала видео, на котором российский и китайский лидеры пожали друг другу руки и сделали совместное фото. После чего было сделано общее фото со всеми участниками форума.Президент России 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он примет участие в III Международном форуме "Один пояс – один путь".Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.В ходе визита в Китай российский президент встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, в том числе, двусторонние переговоры с председателем КНР, уточнил Ушаков."Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков."Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.

https://ukraina.ru/20231017/1050252573.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, встреча, форум