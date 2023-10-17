Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае - 17.10.2023 Украина.ру
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Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае - 17.10.2023 Украина.ру
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Президент России Владимир Путин встретился председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля
2023-10-17T15:42
2023-10-17T15:42
новости
россия
китай
кнр (китай)
владимир путин
си цзиньпин
встреча
форум
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Пресс-служба опубликовала видео, на котором российский и китайский лидеры пожали друг другу руки и сделали совместное фото. После чего было сделано общее фото со всеми участниками форума.Президент России 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он примет участие в III Международном форуме "Один пояс – один путь".Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.В ходе визита в Китай российский президент встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, в том числе, двусторонние переговоры с председателем КНР, уточнил Ушаков."Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков."Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
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новости, россия, китай, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, встреча, форум
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, встреча, форум

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае

15:42 17.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
© POOL
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Президент России Владимир Путин встретился председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля
"Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии официальной встречи Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Пэн Лиюань глав делегаций – участников III Международного форума "Один пояс, один путь"", - сообщили в Кремле.
Пресс-служба опубликовала видео, на котором российский и китайский лидеры пожали друг другу руки и сделали совместное фото. После чего было сделано общее фото со всеми участниками форума.
Президент России 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он примет участие в III Международном форуме "Один пояс – один путь".
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
В ходе визита в Китай российский президент встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, в том числе, двусторонние переговоры с председателем КНР, уточнил Ушаков.
"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.
"Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
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