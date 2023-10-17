https://ukraina.ru/20231017/1050267556.html
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае - 17.10.2023 Украина.ру
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Президент России Владимир Путин встретился председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля
2023-10-17T15:42
2023-10-17T15:42
2023-10-17T15:42
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форум
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Пресс-служба опубликовала видео, на котором российский и китайский лидеры пожали друг другу руки и сделали совместное фото. После чего было сделано общее фото со всеми участниками форума.Президент России 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он примет участие в III Международном форуме "Один пояс – один путь".Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.В ходе визита в Китай российский президент встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, в том числе, двусторонние переговоры с председателем КНР, уточнил Ушаков."Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков."Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
https://ukraina.ru/20231017/1050252573.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, встреча, форум
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, встреча, форум
Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Президент России Владимир Путин встретился председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля
"Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии официальной встречи Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Пэн Лиюань глав делегаций – участников III Международного форума "Один пояс, один путь"", - сообщили в Кремле.
Пресс-служба опубликовала видео, на котором российский и китайский лидеры пожали друг другу руки и сделали совместное фото. После чего было сделано общее фото со всеми участниками форума.
Президент России 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он примет участие в III Международном форуме "Один пояс – один путь".
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
В ходе визита в Китай российский президент встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, в том числе, двусторонние переговоры с председателем КНР, уточнил Ушаков.
"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.
"Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.