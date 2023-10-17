Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини" - 17.10.2023 Украина.ру
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Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини"
Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини" - 17.10.2023 Украина.ру
Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини"
В ближайшее время 30 тысяч украинцев будут отправлены на линию соприкосновения, сообщает сегодня телеграм-канал хакерской группы
2023-10-17T15:41
2023-10-17T15:41
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Авторы телеграм-канала опубликовали учебное пособие на украинском языке по организации связи тактического звена с использованием американских цифровых радиостанций Harris, изданное еще в 2021 году. Именно эти системы связи массово поставлялись в Украину в качестве военной помощи. Вооруженный конфликт выгоден западным хозяевам представителей украинской власти, утверждают авторы телеграм-канала. В ближайшее время, настаивают они, именно "в угоду хозяевам" добровольцев из территориальных общин расформируют и отправят в мясорубку, на фронт.Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. По его словам, девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.Также уточняется, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.
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452
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новости, новости украины, всу, мобилизация
Новости, Новости Украины, ВСУ, мобилизация

Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини"

15:41 17.10.2023
 
© AP / Gregor Fischer
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Gregor Fischer
Читать в
В ближайшее время 30 тысяч украинцев будут отправлены на линию соприкосновения, сообщает сегодня телеграм-канал хакерской группы
Авторы телеграм-канала опубликовали учебное пособие на украинском языке по организации связи тактического звена с использованием американских цифровых радиостанций Harris, изданное еще в 2021 году. Именно эти системы связи массово поставлялись в Украину в качестве военной помощи.
Вооруженный конфликт выгоден западным хозяевам представителей украинской власти, утверждают авторы телеграм-канала. В ближайшее время, настаивают они, именно "в угоду хозяевам" добровольцев из территориальных общин расформируют и отправят в мясорубку, на фронт.

"Вы думали, что став "ополченцем" получится избежать мобилизации? Вас расформируют в ближайшее время и отправят в мясорубку на фронт. Зеленскому нужно выполнить план перед хозяевами – уничтожить страну до последнего украинца. Так что 30 000 человек – приготовится!" - пишут хакеры.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. По его словам, девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.
Также уточняется, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.
гривна
Вчера, 15:15
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