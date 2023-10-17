Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей - 17.10.2023 Украина.ру
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Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей - 17.10.2023 Украина.ру
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей
Польша и Украина обсуждают вопросы открытия четырёх новых пограничных пунктов пропуска. Об этом 17 октября заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:22
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Он сообщил о перспективе открытия пунктов пропуска "Адамчуки-Сохране", "Млинище - Слипче", "Варяж-Усьмеж", "Белз-Будинин". По его словам, также ожидается открытие польского пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" исключительно для пустых грузовых транспортных средств."Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - сообщил "Интерфакс-Украина" украинский чиновник.Деркач сообщил также, что Украина озадачила Румынию разрешением проезда грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус" – там сейчас могут проезжать только пустые грузовики.
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новости, новости украины, кпп, пограничники, пограничный район, пограничная служба украины, польша, миграция, украинские беженцы, украинские эмигранты, украинские гастарбайтеры
Новости, Новости Украины, КПП, пограничники, Пограничный район, Пограничная служба Украины, Польша, миграция, украинские беженцы, украинские эмигранты, украинские гастарбайтеры

Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей

14:22 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польша и Украина обсуждают вопросы открытия четырёх новых пограничных пунктов пропуска. Об этом 17 октября заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Он сообщил о перспективе открытия пунктов пропуска "Адамчуки-Сохране", "Млинище - Слипче", "Варяж-Усьмеж", "Белз-Будинин". По его словам, также ожидается открытие польского пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" исключительно для пустых грузовых транспортных средств.
"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - сообщил "Интерфакс-Украина" украинский чиновник.
Деркач сообщил также, что Украина озадачила Румынию разрешением проезда грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус" – там сейчас могут проезжать только пустые грузовики.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 13:32
В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВОС февраля 2022 года в Польшу въехало 16,4 миллиона человек с Украины, сообщили в Пограничной службе Польши
 
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