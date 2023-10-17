https://ukraina.ru/20231017/1050260034.html
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей - 17.10.2023 Украина.ру
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей
Польша и Украина обсуждают вопросы открытия четырёх новых пограничных пунктов пропуска. Об этом 17 октября заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:22
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Он сообщил о перспективе открытия пунктов пропуска "Адамчуки-Сохране", "Млинище - Слипче", "Варяж-Усьмеж", "Белз-Будинин". По его словам, также ожидается открытие польского пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" исключительно для пустых грузовых транспортных средств."Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - сообщил "Интерфакс-Украина" украинский чиновник.Деркач сообщил также, что Украина озадачила Румынию разрешением проезда грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус" – там сейчас могут проезжать только пустые грузовики.
https://ukraina.ru/20231017/1050258586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, КПП, пограничники, Пограничный район, Пограничная служба Украины, Польша, миграция, украинские беженцы, украинские эмигранты, украинские гастарбайтеры
Украина просит открыть новые КПП на границе с Польшей
Польша и Украина обсуждают вопросы открытия четырёх новых пограничных пунктов пропуска. Об этом 17 октября заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.