В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО - 17.10.2023 Украина.ру
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В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО
В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО - 17.10.2023 Украина.ру
В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО
С февраля 2022 года в Польшу въехало 16,4 миллиона человек с Украины, сообщили в Пограничной службе Польши
2023-10-17T13:32
2023-10-17T13:32
новости
польша
зарубежье
украинские беженцы
пограничники
пересечение границы
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Пресс-служба Пограничной службы Польши в соцсети X (бывший Twitter) опубликовала данные о количестве пересечений польско-украинской границы. С Украины в Польшу с 24 февраля 2022 года въехали 16,4 миллиона человек.При этом, из Польши на Украину в тот же временной промежуток прибыли 14,6 миллиона человек, сообщили в ведомстве.В начале октября официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в интервью польскому агентству PAP сделал заявление о прекращении социальных выплат украинским беженцам.К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке.Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, зарубежье, украинские беженцы, пограничники, пересечение границы
Новости, Польша, Зарубежье, украинские беженцы, пограничники, пересечение границы

В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО

13:32 17.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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С февраля 2022 года в Польшу въехало 16,4 миллиона человек с Украины, сообщили в Пограничной службе Польши
Пресс-служба Пограничной службы Польши в соцсети X (бывший Twitter) опубликовала данные о количестве пересечений польско-украинской границы. С Украины в Польшу с 24 февраля 2022 года въехали 16,4 миллиона человек.
При этом, из Польши на Украину в тот же временной промежуток прибыли 14,6 миллиона человек, сообщили в ведомстве.
В начале октября официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в интервью польскому агентству PAP сделал заявление о прекращении социальных выплат украинским беженцам.
К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке.
Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства.
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 10:56
Поляки не хотят больше помогать украинцам — опросБольшинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollste
 
НовостиПольшаЗарубежьеукраинские беженцыпограничникипересечение границы
 
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