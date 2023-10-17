https://ukraina.ru/20231017/1050258586.html

В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО

В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО - 17.10.2023 Украина.ру

В Польшу въехали более 16 миллионов человек с Украины с начала СВО

С февраля 2022 года в Польшу въехало 16,4 миллиона человек с Украины, сообщили в Пограничной службе Польши

2023-10-17T13:32

2023-10-17T13:32

2023-10-17T13:32

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украинские беженцы

пограничники

пересечение границы

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Пресс-служба Пограничной службы Польши в соцсети X (бывший Twitter) опубликовала данные о количестве пересечений польско-украинской границы. С Украины в Польшу с 24 февраля 2022 года въехали 16,4 миллиона человек.При этом, из Польши на Украину в тот же временной промежуток прибыли 14,6 миллиона человек, сообщили в ведомстве.В начале октября официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в интервью польскому агентству PAP сделал заявление о прекращении социальных выплат украинским беженцам.К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке.Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства.

https://ukraina.ru/20231004/1049890951.html

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новости, польша, зарубежье, украинские беженцы, пограничники, пересечение границы