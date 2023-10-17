Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру
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Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ
Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру
Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ
Устанавливаемые непосредственно на российские танки новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не подпускают FPV-дроны противника к боевой машине ближе чем на 10 метров. Об этом со ссылкой на командира танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова" 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T08:53
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"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падает в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", - рассказал журналистам командир танкового взвода ВС РФ.Он подчеркнул, что любой FPV-дрон, обычный разведывательный дрон, если подлетит слишком близко к защищённому новым российским средством РЭБ танку, он зависнет на месте, поскольку, лишится связи со спутниками и своим оператором, "не знает, что дальше делать".Ранее о "высокой компетентности" российских войск РЭБ и их переходу на Украине к "более искусным операциям" заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье в Business Insider
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Россия, ВС РФ, танки, РЭБ, БПЛА, СВО

Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ

08:53 17.10.2023 (обновлено: 08:54 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Устанавливаемые непосредственно на российские танки новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не подпускают FPV-дроны противника к боевой машине ближе чем на 10 метров. Об этом со ссылкой на командира танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова" 17 октября сообщает РИА Новости
"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падает в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", - рассказал журналистам командир танкового взвода ВС РФ.
Он подчеркнул, что любой FPV-дрон, обычный разведывательный дрон, если подлетит слишком близко к защищённому новым российским средством РЭБ танку, он зависнет на месте, поскольку, лишится связи со спутниками и своим оператором, "не знает, что дальше делать".
Ранее о "высокой компетентности" российских войск РЭБ и их переходу на Украине к "более искусным операциям" заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье в Business Insider
10 октября, 04:26
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business InsiderЭлектронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider
 
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