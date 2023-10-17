https://ukraina.ru/20231017/1050246646.html

Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ

Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру

Российские танки оснащаются новыми системами РЭБ, заглушающими FPV-дроны ВСУ

Устанавливаемые непосредственно на российские танки новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не подпускают FPV-дроны противника к боевой машине ближе чем на 10 метров. Об этом со ссылкой на командира танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова" 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T08:53

2023-10-17T08:53

2023-10-17T08:54

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"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падает в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", - рассказал журналистам командир танкового взвода ВС РФ.Он подчеркнул, что любой FPV-дрон, обычный разведывательный дрон, если подлетит слишком близко к защищённому новым российским средством РЭБ танку, он зависнет на месте, поскольку, лишится связи со спутниками и своим оператором, "не знает, что дальше делать".Ранее о "высокой компетентности" российских войск РЭБ и их переходу на Украине к "более искусным операциям" заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье в Business Insider

https://ukraina.ru/20231010/1050042605.html

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россия, вс рф, танки, рэб, бпла, сво