Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T05:40
2023-10-17T05:40
новости
харьковская область
купянск
наступление
всу
бои
купянское направление
вс рф
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Харьковская область в плане обороны ВСУ стала слабым звеном. Это не значит, что противник оставил этот участок без обороны, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на Запорожском направлении, рассказал эксперт.Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — масштабных атак здесь не наблюдается, танки в бой не идут. Тактика действий ВС РФ там меняется от обороны к наступлению, добавил он.На Купянском направлении ВСУ откровенно нервничают и пытаются восстановить утраченные позиции. Российская армия, при этом словно бульдог, захватив зубами часть ноги противника, подбирается выше, чтобы схватить за горло, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html
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новости, харьковская область, купянск, наступление, всу, бои, купянское направление, вс рф
Новости, Харьковская область, Купянск, наступление, ВСУ, бои, Купянское направление, ВС РФ

Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском

05:40 17.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Харьковская область в плане обороны ВСУ стала слабым звеном. Это не значит, что противник оставил этот участок без обороны, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на Запорожском направлении, рассказал эксперт.
Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — масштабных атак здесь не наблюдается, танки в бой не идут. Тактика действий ВС РФ там меняется от обороны к наступлению, добавил он.
"То есть, выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально на плечах противника заходят на его позиции. Продвижение может быть и по двести метров, и по паре километров. Но обязательно вперед", - подчеркнул Алехин.
На Купянском направлении ВСУ откровенно нервничают и пытаются восстановить утраченные позиции. Российская армия, при этом словно бульдог, захватив зубами часть ноги противника, подбирается выше, чтобы схватить за горло, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
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НовостиХарьковская областьКупянскнаступлениеВСУбоиКупянское направлениеВС РФ
 
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