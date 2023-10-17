https://ukraina.ru/20231017/1050232492.html

"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае

"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае - 17.10.2023 Украина.ру

"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае

"Где сотрудничают Москва и Пекин, там всё спокойно": Путин - главный гость на форуме в КНР, Запад нервничает

2023-10-17T08:17

2023-10-17T08:17

2023-10-17T08:17

эксклюзив

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

переговоры

украина

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17-18 октября в Китае пройдёт третий форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь", в котором примут участие представители 130 государств и 30 международных организаций, а почётным гостем мероприятия станет президент РФ Владимир Путин."Участие президента Путина внесёт очень важный вклад в успешное проведение форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - заявил глава МИД КНР Ван И.Ряд лидеров западных стран приглашения от Пекина не получили, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по этому поводу китайская газета Global Times ещё в августе писала, что Китай стремится не к масштабу и количеству, а к качеству и эффективности, а успех саммита не определяется количеством присутствующих развитых стран.Главная тема мероприятия обозначена организаторами так: "Качественное совместное строительство "Пояса и пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".Гостей ждут церемония торжественного открытия, приветственный банкет, панельные дискуссий по вопросам инвестиций, цифровой экономики, развития торговых связей, пройдут презентации нескольких инвестиционных проектов, а также запланировано подписание документов о договорённостях в разных секторах экономики.Что за инициатива такая "Один пояс – один пути"3-й форум международного сотрудничества должен был состояться ещё в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 его пришлось отложить, а теперь получается, что он приурочен к 10-летию проекта "Один пояс-один путь". С идеей объединения сухопутного и морского торговых путей для создания сети доставки товаров по всему миру председатель КНР Си Цзиньпин выступил как раз в 2013-м.С тех пор к инициативе присоединилось более 150 стран с разных континентов, в т.ч. Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай, которые в совокупности представляют 63% населения планеты.Проект направлен на развитие трансграничной инфраструктуры, снятие барьеров, переход на расчёты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми.В интервью Центральному телевидению Китая накануне визита в КНР Путин сказал, что эта идея хорошо развивается, поскольку в её основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития, а главное преимущество "Одного пояса- одного пути" заключается в том, что в его рамках никто никому ничего не навязывает, а если какие-то сложности возникают, то ищутся компромиссы и всегда находятся, в отличие от многих других проектов, которые пытаются реализовать страны с тяжёлым колониальным наследием.Путин – долгожданный гость в КитаеРоссийский лидер поделился, что у него самые хорошие ожидания от форума, в т.ч. и от предстоящих контактов с коллегами.Естественно, в рамках визита в Китай Путин проведёт переговоры с Си Цзиньпином, на которых, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, очень большое внимание будет уделено обстановке на мировой арене, поскольку обе страны играют существенную роль в международных делах, а их самих объединяет много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт, и эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения."Россия и Китай – крупные страны с большой численностью населения, имеющие общую границу протяжённостью около 4 000 километров. В зависимости от российско-китайских отношений определяется ситуация в значительной части земного шара, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы видите, что творится сейчас в других частях планеты: в арабском мире, в Южной Америке, в Африке ситуация достаточно напряжённая, а там, где Россия и Китай имеют достаточно хорошие позиции и осуществляют сотрудничество друг с другом, там всё спокойно, идёт экономическое развитие", - отмечает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.Переговоры лидеров, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 18 октября в 2 этапа: сначала в расширенном составе, затем - в узком, в формате рабочего завтрака, не исключено, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров на самые чувствительные тем.Российская делегация насчитывает более 20 человек, среди них помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.А вообще, по словам Островского, есть много тем, которые лидерам нужно обсудить: это и специальная военная операция на Украине, и отношения с США, и обострение ситуации на Ближнем Востоке - как реагировать на конфликт Израиля и Палестины.Ещё в феврале Пекин представил свои предложения по урегулированию ситуации на Украине из 12 пунктов, которые предусматривают прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Путин уверен, что этот проект впоследствии может лечь в основу мирных договорённостей.Для более детального изучения картины в конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого изучил позиции и требования всех сторон. Однако сможет ли Пекин внести реальный вклад в решении украинского кризиса – вопрос открытый."Ключевой момент заключается в том, смогут ли Украина и Россия оказать доверие Китаю. Тут есть неопределённость. Хотя Китай сегодня одна из немногих стран в мире, у которой есть воля и способность содействовать политическому урегулированию российско-украинского конфликта, но за спиной Украины стоят США. Даже если Украина готова доверять Китаю, США вряд ли смогут с этим смириться", - считает старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.Западу подобный сценарий развития событий, естественно, не по нраву. Вместо того, чтобы совместно с Пекином искать пути урегулирования конфликта, Запад обвиняет КНР в поставках вооружений российской армии и требуют оказать давление на РФ по украинскому вопросу.В преддверии визита Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель упрекнул Китай в нейтральной позиции по ситуации на Украине.В интервью гонконгской газете South China Morning Post дипломат заявил: "Как сохранить нейтралитет между агрессором и страной, в которую он вторгся? Быть нейтральным в таком случае — это всё равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать результата".Предстоящие переговоры лидеров РФ и КНР широко обсуждаются на Западе и, судя по всему, вызывают нешуточную обеспокоенность.Так, информационное агентство Associated Pressвыпустил 16 октября статью с заголовком "визит Путина в Пекин подчёркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая Россией", в которой говорится: "Две страны создали неформальный союз против США и других демократических стран, который сейчас осложняется войной между Израилем и ХАМАС. Китай стремился сбалансировать свои связи с Израилем с экономическими отношениями с Ираном и Сирией, которые решительно поддерживаются Россией. Визит Путина также является демонстрацией поддержки инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и путь", направленной на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния Китая. Пекин и Москва имеют связи в сфере энергетики, высоких технологий и финансовой отрасли. Важность Китая как экспортного направления для Москвы также возросла".Только вот важное уточнение: ни Россия, ни Китай никогда не действовали против кого-то, они действуют исключительно для достижения общих целей через синергию.Президент Путин выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином – этот факт сам по себе демонстрирует высочайший уровень доверия и уважения принимающей стороны, а в такой высококонтекстной стране, как Китай, - тем более.

https://ukraina.ru/20231013/1050152411.html

https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, украина