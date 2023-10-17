"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае - 17.10.2023 Украина.ру
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"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае
"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае - 17.10.2023 Украина.ру
"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае
"Где сотрудничают Москва и Пекин, там всё спокойно": Путин - главный гость на форуме в КНР, Запад нервничает
2023-10-17T08:17
2023-10-17T08:17
эксклюзив
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
переговоры
украина
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17-18 октября в Китае пройдёт третий форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь", в котором примут участие представители 130 государств и 30 международных организаций, а почётным гостем мероприятия станет президент РФ Владимир Путин."Участие президента Путина внесёт очень важный вклад в успешное проведение форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - заявил глава МИД КНР Ван И.Ряд лидеров западных стран приглашения от Пекина не получили, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по этому поводу китайская газета Global Times ещё в августе писала, что Китай стремится не к масштабу и количеству, а к качеству и эффективности, а успех саммита не определяется количеством присутствующих развитых стран.Главная тема мероприятия обозначена организаторами так: "Качественное совместное строительство "Пояса и пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".Гостей ждут церемония торжественного открытия, приветственный банкет, панельные дискуссий по вопросам инвестиций, цифровой экономики, развития торговых связей, пройдут презентации нескольких инвестиционных проектов, а также запланировано подписание документов о договорённостях в разных секторах экономики.Что за инициатива такая "Один пояс – один пути"3-й форум международного сотрудничества должен был состояться ещё в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 его пришлось отложить, а теперь получается, что он приурочен к 10-летию проекта "Один пояс-один путь". С идеей объединения сухопутного и морского торговых путей для создания сети доставки товаров по всему миру председатель КНР Си Цзиньпин выступил как раз в 2013-м.С тех пор к инициативе присоединилось более 150 стран с разных континентов, в т.ч. Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай, которые в совокупности представляют 63% населения планеты.Проект направлен на развитие трансграничной инфраструктуры, снятие барьеров, переход на расчёты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми.В интервью Центральному телевидению Китая накануне визита в КНР Путин сказал, что эта идея хорошо развивается, поскольку в её основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития, а главное преимущество "Одного пояса- одного пути" заключается в том, что в его рамках никто никому ничего не навязывает, а если какие-то сложности возникают, то ищутся компромиссы и всегда находятся, в отличие от многих других проектов, которые пытаются реализовать страны с тяжёлым колониальным наследием.Путин – долгожданный гость в КитаеРоссийский лидер поделился, что у него самые хорошие ожидания от форума, в т.ч. и от предстоящих контактов с коллегами.Естественно, в рамках визита в Китай Путин проведёт переговоры с Си Цзиньпином, на которых, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, очень большое внимание будет уделено обстановке на мировой арене, поскольку обе страны играют существенную роль в международных делах, а их самих объединяет много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт, и эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения."Россия и Китай – крупные страны с большой численностью населения, имеющие общую границу протяжённостью около 4 000 километров. В зависимости от российско-китайских отношений определяется ситуация в значительной части земного шара, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы видите, что творится сейчас в других частях планеты: в арабском мире, в Южной Америке, в Африке ситуация достаточно напряжённая, а там, где Россия и Китай имеют достаточно хорошие позиции и осуществляют сотрудничество друг с другом, там всё спокойно, идёт экономическое развитие", - отмечает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.Переговоры лидеров, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 18 октября в 2 этапа: сначала в расширенном составе, затем - в узком, в формате рабочего завтрака, не исключено, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров на самые чувствительные тем.Российская делегация насчитывает более 20 человек, среди них помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.А вообще, по словам Островского, есть много тем, которые лидерам нужно обсудить: это и специальная военная операция на Украине, и отношения с США, и обострение ситуации на Ближнем Востоке - как реагировать на конфликт Израиля и Палестины.Ещё в феврале Пекин представил свои предложения по урегулированию ситуации на Украине из 12 пунктов, которые предусматривают прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Путин уверен, что этот проект впоследствии может лечь в основу мирных договорённостей.Для более детального изучения картины в конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого изучил позиции и требования всех сторон. Однако сможет ли Пекин внести реальный вклад в решении украинского кризиса – вопрос открытый."Ключевой момент заключается в том, смогут ли Украина и Россия оказать доверие Китаю. Тут есть неопределённость. Хотя Китай сегодня одна из немногих стран в мире, у которой есть воля и способность содействовать политическому урегулированию российско-украинского конфликта, но за спиной Украины стоят США. Даже если Украина готова доверять Китаю, США вряд ли смогут с этим смириться", - считает старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.Западу подобный сценарий развития событий, естественно, не по нраву. Вместо того, чтобы совместно с Пекином искать пути урегулирования конфликта, Запад обвиняет КНР в поставках вооружений российской армии и требуют оказать давление на РФ по украинскому вопросу.В преддверии визита Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель упрекнул Китай в нейтральной позиции по ситуации на Украине.В интервью гонконгской газете South China Morning Post дипломат заявил: "Как сохранить нейтралитет между агрессором и страной, в которую он вторгся? Быть нейтральным в таком случае — это всё равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать результата".Предстоящие переговоры лидеров РФ и КНР широко обсуждаются на Западе и, судя по всему, вызывают нешуточную обеспокоенность.Так, информационное агентство Associated Pressвыпустил 16 октября статью с заголовком "визит Путина в Пекин подчёркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая Россией", в которой говорится: "Две страны создали неформальный союз против США и других демократических стран, который сейчас осложняется войной между Израилем и ХАМАС. Китай стремился сбалансировать свои связи с Израилем с экономическими отношениями с Ираном и Сирией, которые решительно поддерживаются Россией. Визит Путина также является демонстрацией поддержки инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и путь", направленной на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния Китая. Пекин и Москва имеют связи в сфере энергетики, высоких технологий и финансовой отрасли. Важность Китая как экспортного направления для Москвы также возросла".Только вот важное уточнение: ни Россия, ни Китай никогда не действовали против кого-то, они действуют исключительно для достижения общих целей через синергию.Президент Путин выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином – этот факт сам по себе демонстрирует высочайший уровень доверия и уважения принимающей стороны, а в такой высококонтекстной стране, как Китай, - тем более.
https://ukraina.ru/20231013/1050152411.html
https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html
https://ukraina.ru/20231016/1050217409.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, украина
Эксклюзив, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры, Украина

"Именно они определяют ситуацию в значительной части земного шара". Почему Путина так ждали в Китае

08:17 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Где сотрудничают Москва и Пекин, там всё спокойно": Путин - главный гость на форуме в КНР, Запад нервничает
17-18 октября в Китае пройдёт третий форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь", в котором примут участие представители 130 государств и 30 международных организаций, а почётным гостем мероприятия станет президент РФ Владимир Путин.
"Участие президента Путина внесёт очень важный вклад в успешное проведение форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - заявил глава МИД КНР Ван И.
Ряд лидеров западных стран приглашения от Пекина не получили, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по этому поводу китайская газета Global Times ещё в августе писала, что Китай стремится не к масштабу и количеству, а к качеству и эффективности, а успех саммита не определяется количеством присутствующих развитых стран.
Главная тема мероприятия обозначена организаторами так: "Качественное совместное строительство "Пояса и пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".
Гостей ждут церемония торжественного открытия, приветственный банкет, панельные дискуссий по вопросам инвестиций, цифровой экономики, развития торговых связей, пройдут презентации нескольких инвестиционных проектов, а также запланировано подписание документов о договорённостях в разных секторах экономики.
Что за инициатива такая "Один пояс – один пути"
3-й форум международного сотрудничества должен был состояться ещё в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 его пришлось отложить, а теперь получается, что он приурочен к 10-летию проекта "Один пояс-один путь". С идеей объединения сухопутного и морского торговых путей для создания сети доставки товаров по всему миру председатель КНР Си Цзиньпин выступил как раз в 2013-м.
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 12:32
Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможностиТретий международный форум "Один пояс – один путь" (ОПОП) состоится в Пекине 17–18 октября 2023 года. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия мероприятия, туда поедет президент России Владимир Путин
С тех пор к инициативе присоединилось более 150 стран с разных континентов, в т.ч. Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай, которые в совокупности представляют 63% населения планеты.
Проект направлен на развитие трансграничной инфраструктуры, снятие барьеров, переход на расчёты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми.
В интервью Центральному телевидению Китая накануне визита в КНР Путин сказал, что эта идея хорошо развивается, поскольку в её основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития, а главное преимущество "Одного пояса- одного пути" заключается в том, что в его рамках никто никому ничего не навязывает, а если какие-то сложности возникают, то ищутся компромиссы и всегда находятся, в отличие от многих других проектов, которые пытаются реализовать страны с тяжёлым колониальным наследием.
Путин – долгожданный гость в Китае
Российский лидер поделился, что у него самые хорошие ожидания от форума, в т.ч. и от предстоящих контактов с коллегами.Естественно, в рамках визита в Китай Путин проведёт переговоры с Си Цзиньпином, на которых, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, очень большое внимание будет уделено обстановке на мировой арене, поскольку обе страны играют существенную роль в международных делах, а их самих объединяет много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт, и эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения.
"Россия и Китай – крупные страны с большой численностью населения, имеющие общую границу протяжённостью около 4 000 километров. В зависимости от российско-китайских отношений определяется ситуация в значительной части земного шара, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы видите, что творится сейчас в других частях планеты: в арабском мире, в Южной Америке, в Африке ситуация достаточно напряжённая, а там, где Россия и Китай имеют достаточно хорошие позиции и осуществляют сотрудничество друг с другом, там всё спокойно, идёт экономическое развитие", - отмечает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.
Переговоры лидеров, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 18 октября в 2 этапа: сначала в расширенном составе, затем - в узком, в формате рабочего завтрака, не исключено, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров на самые чувствительные тем.
Российская делегация насчитывает более 20 человек, среди них помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
А вообще, по словам Островского, есть много тем, которые лидерам нужно обсудить: это и специальная военная операция на Украине, и отношения с США, и обострение ситуации на Ближнем Востоке - как реагировать на конфликт Израиля и Палестины.
Ещё в феврале Пекин представил свои предложения по урегулированию ситуации на Украине из 12 пунктов, которые предусматривают прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Путин уверен, что этот проект впоследствии может лечь в основу мирных договорённостей.
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР
3 октября, 17:15
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНРПо приглашению мультимедийного издания Украина.ру Россию посетила делегация из Китая.
Для более детального изучения картины в конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого изучил позиции и требования всех сторон. Однако сможет ли Пекин внести реальный вклад в решении украинского кризиса – вопрос открытый.
"Ключевой момент заключается в том, смогут ли Украина и Россия оказать доверие Китаю. Тут есть неопределённость. Хотя Китай сегодня одна из немногих стран в мире, у которой есть воля и способность содействовать политическому урегулированию российско-украинского конфликта, но за спиной Украины стоят США. Даже если Украина готова доверять Китаю, США вряд ли смогут с этим смириться", - считает старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.
Западу подобный сценарий развития событий, естественно, не по нраву. Вместо того, чтобы совместно с Пекином искать пути урегулирования конфликта, Запад обвиняет КНР в поставках вооружений российской армии и требуют оказать давление на РФ по украинскому вопросу.
В преддверии визита Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель упрекнул Китай в нейтральной позиции по ситуации на Украине.
В интервью гонконгской газете South China Morning Post дипломат заявил: "Как сохранить нейтралитет между агрессором и страной, в которую он вторгся? Быть нейтральным в таком случае — это всё равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать результата".
Предстоящие переговоры лидеров РФ и КНР широко обсуждаются на Западе и, судя по всему, вызывают нешуточную обеспокоенность.
Так, информационное агентство Associated Pressвыпустил 16 октября статью с заголовком "визит Путина в Пекин подчёркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая Россией", в которой говорится: "Две страны создали неформальный союз против США и других демократических стран, который сейчас осложняется войной между Израилем и ХАМАС. Китай стремился сбалансировать свои связи с Израилем с экономическими отношениями с Ираном и Сирией, которые решительно поддерживаются Россией. Визит Путина также является демонстрацией поддержки инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и путь", направленной на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния Китая. Пекин и Москва имеют связи в сфере энергетики, высоких технологий и финансовой отрасли. Важность Китая как экспортного направления для Москвы также возросла".
Только вот важное уточнение: ни Россия, ни Китай никогда не действовали против кого-то, они действуют исключительно для достижения общих целей через синергию.
Президент Путин выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином – этот факт сам по себе демонстрирует высочайший уровень доверия и уважения принимающей стороны, а в такой высококонтекстной стране, как Китай, - тем более.
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 14:58
Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренцияВслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года
 
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