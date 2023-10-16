https://ukraina.ru/20231016/1050230811.html

Франция после "хамас-пятницы". Скорбь и антитеррор как повод

Франция после "хамас-пятницы". Скорбь и антитеррор как повод - 16.10.2023 Украина.ру

Франция после "хамас-пятницы". Скорбь и антитеррор как повод

Масштабные акции протеста в пятницу, 13 октября, прошли под лозунгами солидарности с палестинцами в секторе Газа. При этом официальный Париж солидаризировался с правительством и армией Израиля, пытался запретить пропалестинские митинги, однако они всё равно состоялись.

2023-10-16T20:19

2023-10-16T20:19

2023-10-16T20:20

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Успеху протестного движения способствовало дополнение палестинской повестки социальной.В понедельник, 16 октября, политическое руководство Франции и подконтрольные ему медиахолдинги сфокусировали внимание не на проблемах здравоохранения, способствовавших присоединению медиков к протестам 13 октября, и даже не на проблеме уничтожения осаждённого сектора Газа – главной причине массовых протестов на прошлой неделе. Фокус был смещён на скорбные митинги, организованные в воскресенье и в понедельник в память о погибшем школьном учителе. Центральные французские СМИ быстро переформатировали подачу новостей в свете последних решений правящей партии и правительства.Президент Франции опубликовал специальное обращение к директорам школ, учащимся, сотрудникам органов народного органов народного образования и местных органов власти. Поводом стал кровавый инцидент в "хамас-пятницу" 13 октября – тогда в школе Арраса бывший ученик напал с ножом на своих бывших учителей. Несколько человек были ранены, а учитель Доминик Бернар был убит. "Убийство Доминика Бернара трагически перекликается с убийством Самюэля Пати, произошедшим три года назад. В Аррасе, как и в Конфлан-Сент-Онорине, исламистский терроризм нанес удар по тому, кого он справедливо считает своим величайшим противником: по нашей школе", - отметил Эммануэль Макрон.Макрон как будто позабыл о своём телеобращением к нации в четверг 12 октября накануне "Дня гнева", объявленного палестинским движением ХАМАС на пятницу 13 октября. Французский лидер обещал сделать всё для освобождения из плена хамасовцев десятков заложников, "какой бы национальности они ни были". Отсутствие результатов в обещанном направлении закономерно отразилось на смене пропагандистского "темника".Помогающие правительству формировать общественное мнение СМИ сместили фокус внимания на инцидент в Аррасе. Пока правительство через местную вертикаль власти и НКО организовывало во французских городах траурные митинги и шествия, израильская армия атаковала сектор Газа. На это обратили внимание маргинальные французские издания и пользователи соцсетей, но не рупоры парижской пропаганды.Любопытно, как сменились акценты и в подаче гвоздя новостной повестки Франции. Например, международный телеканал France 24 (телерадиокомпания France Médias Monde) в пятницу начал описание инцидента с характеристики не жертвы, а нападавшего. Он был представлен как "мужчина чеченского происхождения, находившийся под наблюдением французских служб" и продолжатель дела трёхлетней давности другого "радикального чеченца, который обезглавил другого учителя, Самюэля Пати".Акцент на этничности – моветон во французской политической культуре. Более того, именно с подачи Франции, со времён Великой французской революции национальность в Западной Европе тождественна гражданству и подданству. Трактовка национальности как синонима этнической принадлежности характерна для так называемых "молодых демократий" Восточной Европы.В понедельник этим же каналом напавший на школьного учителя в Аррасе представлен как "подозреваемый преступник, 20-летний россиянин". В этой публикации "подозреваемый Мохаммед Могучков, родившийся в преимущественно мусульманской северокавказской республике Ингушетия", уже не имеет никакой связи с Чечнёй.Впрочем, другие издания не оставляют попыток хоть как-то увязать Могучкова с Россией в свете безоговорочной поддержки Парижем украинских протеже. Так, например, Le Figaro продолжает преподносить убийцу Самюэля Пати "российским исламистом чеченского происхождения".В формировании общественного мнения правительство Франции и аффилированные с ним медиахолдинги старательно отводят внимание общественность от трагедии Палестины и социальной повестки. Обывателю внушают другие приоритеты по аналогии с "темником" по Украине. Солидарность с палестинцами заменяется на официозную солидарность с Израилем. И здесь тоже есть интересный нюанс.Примечательно то, как Макрон заговорил о терроризме в привязке к конкретной мировой религии, весьма влиятельной на территории бывшей метрополии. Коренное население Франции последовательно секуляризировалось, и это была целенаправленная государственная политика с XVIII века. Католические храмы давно опустели и поддерживаются как памятники архитектуры, более для завлечения туристов.При этом из бывших колоний хлынул поток арабов, в подавляющем своём большинстве практикующих мусульман. Мечетей стало больше, облик среднестатистического жителя больших городов радикально изменился. Благодаря политике "мультикультурализма" Франция стала настолько этнически и конфессионально пёстрой, что коренное население периодически выплёскивает своё недовольство в самых разных формах, а власти его пытаются гасить не только шельмованием – как в случае формирования "нацистского" образа лепеновского "Национального Фронта", но и репрессиями.Французское большинство давно подстроилось под меньшинства. Воспитатели детских садов не покупают на прогулке детям еду со свининой, потому что при отсутствии другого мяса дети из мусульманских семей завидуют и устраивают драки. Макрон пытается быть в тренде – как и его немецкие, и даже польские коллеги, заметно поправевшие по вполне памятным конъюнктурным причинам. Именно поэтому сейчас Макрон совершил политический харам, открыто заговорив об "исламистском терроре" и призвав правительство к "безжалостному" ответу явлению, которое ранее старательно очищали от этнической или религиозной окраски.Макрон не только придал терроризму религиозную принадлежность внутри Франции, сделав реверанс французским правым. Президент Франции также сделал реверанс и внешнеполитическому адресату – не столько Тель-Авиву, сколько патронирующему его Вашингтону.Французский лидер в понедельник не только призвал правительство к борьбе с "исламистским террором", но и обозначил направления работы. По сообщению France 24, Макрон призвал полицию проработать досье радикалов с перспективой их депортации и поручил главе МВД применять "особый подход к молодым людям в возрасте 16-25 лет с Кавказа".Описывая теракт в Аррасе, журналисты выяснили, что спецслужбы ведут несколько баз данных на всех граждан и проживающих. В частности, издание французских правых La Croix обратило внимание на секретные досье "файл S" и "файл FSPRT". Такие базы данных в МВД Франции ведёт Антитеррористическая координационная группа (UCLAT), которая "централизирует объективную информацию о людях, вовлечённых в процесс радикализации".Ничего необычного в работе спецслужб. Однако теперь эта практика не ретушируется, преподносится как достижение и посрамление леваков, упрекавших правительство в построении тоталитарного государства.Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что находящийся во Франции с детского возраста Могучков фигурировал в картотеке как потенциальная угроза безопасности и находился под наблюдением главка внутренней разведки DGSI. То есть школьника давно высоко оценили, подняв на уровень отслеживания выше с центральной территориальной разведслужбы (SCRT). Тем не менее, сеть спецслужб с широкой сетью информаторов не смогла предотвратить теракт в Аррасе, ставший для властей очень выгодным поводом.Дарманен после теракта отдал префектам полиции распоряжение "систематически высылать всех иностранцев... которых спецслужбы считают опасными" для общественного порядка (весьма широко трактуемое основание). Очевидно, что такие решения прорабатываются заранее. Формально же глава МВД Франции сослался на эскалацию "атмосферы джихадизма" после брутального нападения ХАМАС на Израиль.В конце прошлой недели глава МВД прокомментировал теракт в Аррасе (не называя произошедшее терактом), заявив в эфире телеканала TF1: "Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке".После этого, 14 октября Дарманен заявил, что подал в субботу иск за "апологию терроризма " на французских авторов многочисленных публикаций пропалестинского толка. Ничего хорошего это не сулит даже на стадии досудебного расследования ни французским журналистам, ни публицистам, ни даже комментаторам в соцсетях.МВД Франции также актуализировало работу по "роспуску" НКО пропалестинского толка. Брюссель и Страсбург предсказуемо сделали вид, что ничего особенного не произошло – это ведь Франция, не Россия или Белоруссия.Таким образом, чиновники и спецслужбы Франции держат нос по ветру. Макроновская партия "Ренессанс" прекрасно понимает, что ребрендинга (ранее "Республика на марше", "Вперёд, Республика!", LREM) явно недостаточно, чтобы не допустить конкурентов справа к большинству в региональных советах, парламенте и министерским портфелям, не говоря уж о высшей чиновничьей должности в "суперпрезидентской республике".Макрон не одинок в таких устремлениях, чему подтверждение – итоги недавних выборов в Германии, Словакии и Польше. Его "перехватывание знамён" у конкурентов, с прошлого века педалирующих миграционную повестку, призвано решить не только острые внутренние проблемы. Гораздо важнее то, что ценой ущемления "мультикультурализма" не произойдёт ротации элит, что цементирует Париж в фарватере "трансатлантического партнёрства".

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Тимофей Стоянов

Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

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