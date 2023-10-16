"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом заявил 16 октября председатель конституционного суда Мераб Турава, передают грузинские телекомпании
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию", - пояснил Турава.
Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили.
Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
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