"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины - 16.10.2023 Украина.ру
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"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины
"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины - 16.10.2023 Украина.ру
"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины
Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом заявил 16 октября председатель конституционного суда Мераб Турава, передают грузинские телекомпании
2023-10-16T14:36
2023-10-16T14:36
грузия
зарубежье
саломе зурабишвили
импичмент
новости
суд
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"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию", - пояснил Турава.Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили.Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
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грузия, зарубежье, саломе зурабишвили, импичмент, новости, суд
Грузия, Зарубежье, Саломе Зурабишвили, импичмент, Новости, Суд

"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины

14:36 16.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Встреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом заявил 16 октября председатель конституционного суда Мераб Турава, передают грузинские телекомпании
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию", - пояснил Турава.
Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили.
Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
Грузия ЕС флаги - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 04:37
Грузия следующая? Что будет с Закавказьем после падения КарабахаИстория независимой Нагорно-Карабахской республики подходит к концу. Стороны достигли соглашения о прекращении огня. 21 сентября между представителями Карабаха и Азербайджана пройдут переговоры, на которых, очевидно, будут обсуждаться условия вхождения республики в состав азербайджанского государства
 
ГрузияЗарубежьеСаломе ЗурабишвилиимпичментНовостиСуд
 
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