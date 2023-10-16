https://ukraina.ru/20231016/1050224319.html

"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины

"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины - 16.10.2023 Украина.ру

"Нарушила закон": КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента из-за Украины

Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом заявил 16 октября председатель конституционного суда Мераб Турава, передают грузинские телекомпании

2023-10-16T14:36

2023-10-16T14:36

2023-10-16T14:36

грузия

зарубежье

саломе зурабишвили

импичмент

новости

суд

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"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию", - пояснил Турава.Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили.Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

https://ukraina.ru/20230921/1049579291.html

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грузия, зарубежье, саломе зурабишвили, импичмент, новости, суд