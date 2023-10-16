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Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто

Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто - 16.10.2023 Украина.ру

Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто

Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом 16 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-16T10:33

2023-10-16T10:33

2023-10-16T10:33

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Контракт между Венгрией и "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов, пояснил венгерский министр.Во внешнеполитическом ведомстве страны неоднократно заявляли, что работают над диверсификацией поставок газа в Венгрию, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.Венгрия планирует увеличить импорт азербайджанского газа, а также заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.По словам Сийярто, Будапешт рассматривает вероятность импорта нефти из Эквадора на тот случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным.

https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html

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новости, венгрия, зарубежье, петер сийярто, российский газ, газ, сжиженный природный газ, украина, нафтогаз, газпром