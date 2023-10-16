Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто - 16.10.2023 Украина.ру
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Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто
Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто - 16.10.2023 Украина.ру
Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто
Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом 16 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-16T10:33
2023-10-16T10:33
новости
венгрия
зарубежье
петер сийярто
российский газ
газ
сжиженный природный газ
украина
нафтогаз
газпром
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Контракт между Венгрией и "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов, пояснил венгерский министр.Во внешнеполитическом ведомстве страны неоднократно заявляли, что работают над диверсификацией поставок газа в Венгрию, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.Венгрия планирует увеличить импорт азербайджанского газа, а также заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.По словам Сийярто, Будапешт рассматривает вероятность импорта нефти из Эквадора на тот случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным.
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новости, венгрия, зарубежье, петер сийярто, российский газ, газ, сжиженный природный газ, украина, нафтогаз, газпром
Новости, Венгрия, Зарубежье, Петер Сийярто, российский газ, газ, сжиженный природный газ, Украина, Нафтогаз, Газпром

Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России - Сийярто

10:33 16.10.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом 16 октября сообщили журналисты РИА Новости
"Диверсификация для нас не означает, что мы меняем одного поставщика на другого. Прежде всего, для нас это наличие множества различных источников. Когда мы ведём переговоры с Азербайджаном или с Турцией, речь не идёт о том, чтобы сократить поставки газа из России", - сказал Сийярто.
Контракт между Венгрией и "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов, пояснил венгерский министр.
"Очевидно, что помимо договоренностей между "Газпромом" и Венгрией есть спрос, который нужно удовлетворять закупками с рынка или с помощью другого контракта. Конечно, существенная часть потребности страны в газе покрывается российскими поставками", - заявил глава МИД Венгрии.
Во внешнеполитическом ведомстве страны неоднократно заявляли, что работают над диверсификацией поставок газа в Венгрию, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.
Венгрия планирует увеличить импорт азербайджанского газа, а также заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
По словам Сийярто, Будапешт рассматривает вероятность импорта нефти из Эквадора на тот случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным.
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