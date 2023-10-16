https://ukraina.ru/20231016/1050206048.html

В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян

В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян - 16.10.2023 Украина.ру

В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян

В Белгороде прошли похороны семьи сотрудника Sputnik Хайбара Акифи: его четырехлетней дочери, а также тещи и тестя, сам журналист находится в коме и не знает о случившемся. Об этом 15 октября сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"

2023-10-16T08:07

2023-10-16T08:07

2023-10-16T08:09

белгород

похороны

маргарита симоньян

новости

украина

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102355/33/1023553342_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b989aa8a898a38b9af345dd61af8ab2.jpg

"Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его 4-летнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины - Олеся – не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице", - рассказала Симоньян.Она уточнила, что сам Акифи сейчас в коме, и врачи не знают, выйдет ли он из нее. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 12 октября ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев рассказывал, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их дочь.Ранее Симоньян сообщала, что отец погибшей Амины - 29-летний Хайбар Акифи, продюсер Sputnik Афганистан, он все выходные работал, освещал последствия землетрясения в Герате, а после взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде.

https://ukraina.ru/20231012/1050109567.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгород, похороны, маргарита симоньян, новости, украина, журналист