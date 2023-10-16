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В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян
В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян - 16.10.2023 Украина.ру
В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян
В Белгороде прошли похороны семьи сотрудника Sputnik Хайбара Акифи: его четырехлетней дочери, а также тещи и тестя, сам журналист находится в коме и не знает о случившемся. Об этом 15 октября сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"
2023-10-16T08:07
2023-10-16T08:07
2023-10-16T08:09
белгород
похороны
маргарита симоньян
новости
украина
журналист
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"Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его 4-летнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины - Олеся – не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице", - рассказала Симоньян.Она уточнила, что сам Акифи сейчас в коме, и врачи не знают, выйдет ли он из нее. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 12 октября ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев рассказывал, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их дочь.Ранее Симоньян сообщала, что отец погибшей Амины - 29-летний Хайбар Акифи, продюсер Sputnik Афганистан, он все выходные работал, освещал последствия землетрясения в Герате, а после взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде.
https://ukraina.ru/20231012/1050109567.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгород, похороны, маргарита симоньян, новости, украина, журналист
В Белгороде похоронили семью раненого журналиста Sputnik - Симоньян
08:07 16.10.2023 (обновлено: 08:09 16.10.2023)
В Белгороде прошли похороны семьи сотрудника Sputnik Хайбара Акифи: его четырехлетней дочери, а также тещи и тестя, сам журналист находится в коме и не знает о случившемся. Об этом 15 октября сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"
"Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его 4-летнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины - Олеся – не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице", - рассказала Симоньян.
Она уточнила, что сам Акифи сейчас в коме, и врачи не знают, выйдет ли он из нее.
"И он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил Зеленский, убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление", - добавила Симоньян.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 12 октября ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев рассказывал, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их дочь.
Ранее Симоньян сообщала, что отец погибшей Амины - 29-летний Хайбар Акифи, продюсер Sputnik Афганистан, он все выходные работал, освещал последствия землетрясения в Герате, а после взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде.