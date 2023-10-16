https://ukraina.ru/20231016/1050183905.html
Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке
Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке - 16.10.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке
Чтобы начать наступление на Авдеевку, с российской стороны нужен был очень серьезный аргумент. Сперва надо понять, в чем заключается замысел российского командования. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-10-16T05:45
2023-10-16T05:45
2023-10-16T05:45
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авдеевка
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Сейчас мы не говорим о лобовых атаках этого украинского укрепленного пункта. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием маленького котла и с попыткой перерезать логистику, отметил специалист.Еще некоторое время назад мы не предполагали, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное. Если у российской армии это получится, нам всем надо будет сесть и пересмотреть свои взгляды на ее состояние, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, авдеевка, артиллерия, сво
Новости, Россия, ВСУ, Авдеевка, артиллерия, СВО
Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке
Чтобы начать наступление на Авдеевку, с российской стороны нужен был очень серьезный аргумент. Сперва надо понять, в чем заключается замысел российского командования. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Сейчас мы не говорим о лобовых атаках этого украинского укрепленного пункта. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием маленького котла и с попыткой перерезать логистику, отметил специалист.
"Более того, мы видим, что это не похоже на предыдущие наши атаки, когда полдня длилась артподготовка, потом вперед бросали большие силы, а потом артподготовка прекращалась, а пехота без огневой поддержки продолжала операцию, которую было либо бессмысленно поддерживать огнем, либо этого огня просто не хватало. Но мы видим, что огневой поддержки у нас достаточно. Идет обработка украинских позиций. Ребята не идут на оборону просто так", - указал Скоробогатый.
Еще некоторое время назад мы не предполагали, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное. Если у российской армии это получится, нам всем надо будет сесть и пересмотреть свои взгляды на ее состояние, заключил собеседник издания.