https://ukraina.ru/20231016/1050183905.html

Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке

Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке - 16.10.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в Авдеевке

Чтобы начать наступление на Авдеевку, с российской стороны нужен был очень серьезный аргумент. Сперва надо понять, в чем заключается замысел российского командования. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру

2023-10-16T05:45

2023-10-16T05:45

2023-10-16T05:45

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Сейчас мы не говорим о лобовых атаках этого украинского укрепленного пункта. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием маленького котла и с попыткой перерезать логистику, отметил специалист.Еще некоторое время назад мы не предполагали, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное. Если у российской армии это получится, нам всем надо будет сесть и пересмотреть свои взгляды на ее состояние, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, авдеевка, артиллерия, сво