https://ukraina.ru/20231015/1050189303.html
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины - 15.10.2023 Украина.ру
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины
Западные хозяева умерщвляют Украину, и что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале
2023-10-15T12:06
2023-10-15T12:06
2023-10-15T12:06
новости
николай азаров
запад
украина
работино
артёмовск (бахмут)
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Правительство, которым Азаров руководил в 2013 году, подсчитало, что ля внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов.Однако ЕС в транше отказал, предложив взамен лишь один миллиард. Но те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за минувший год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".По данным минфина Украины бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане, в том числе и женщины-медики, должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.
https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html
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Украина.ру
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новости, николай азаров, запад, украина, работино, артёмовск (бахмут)
Новости, Николай Азаров, Запад, Украина, Работино, Артёмовск (Бахмут)
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины
Западные хозяева умерщвляют Украину, и что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале
Правительство, которым Азаров руководил в 2013 году, подсчитало, что ля внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов.
Однако ЕС в транше отказал, предложив взамен лишь один миллиард. Но те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за минувший год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".
"Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?", - задается вопросом Азаров.
По данным минфина Украины бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане, в том числе и женщины-медики, должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.