Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины - 15.10.2023 Украина.ру
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Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины - 15.10.2023 Украина.ру
Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины
Западные хозяева умерщвляют Украину, и что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале
2023-10-15T12:06
2023-10-15T12:06
новости
николай азаров
запад
украина
работино
артёмовск (бахмут)
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Правительство, которым Азаров руководил в 2013 году, подсчитало, что ля внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов.Однако ЕС в транше отказал, предложив взамен лишь один миллиард. Но те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за минувший год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".По данным минфина Украины бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане, в том числе и женщины-медики, должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.
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новости, николай азаров, запад, украина, работино, артёмовск (бахмут)
Новости, Николай Азаров, Запад, Украина, Работино, Артёмовск (Бахмут)

Лишь бы гибли под Работино: Азаров раскрыл, сколько миллиардов Запад потратил на уничтожение Украины

12:06 15.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Западные хозяева умерщвляют Украину, и что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале
Правительство, которым Азаров руководил в 2013 году, подсчитало, что ля внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов.
Однако ЕС в транше отказал, предложив взамен лишь один миллиард. Но те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за минувший год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".
"Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?", - задается вопросом Азаров.
По данным минфина Украины бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане, в том числе и женщины-медики, должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.
Василий Дандыкин интервью
13 октября, 13:54
Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервовВ Авдеевке у ВС РФ есть возможности по применению авиации. Главное — подавить средств ПВО противника. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее
 
НовостиНиколай АзаровЗападУкраинаРаботиноАртёмовск (Бахмут)
 
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