https://ukraina.ru/20231015/1050187876.html

Российская ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников на приграничные регионы

Российская ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников на приграничные регионы - 15.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников на приграничные регионы

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 20 БПЛА, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской. Об этом сообщило Минобороны России

2023-10-15T09:39

2023-10-15T09:39

2023-10-15T09:39

новости

пво

бпла

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040783656_321:56:1849:916_1920x0_80_0_0_c776a587eb51bc2a94667097b06f1c20.jpg

Все сбитые ночью беспилотники – самолетного типа. Всего ПВО за сутки перехватила 27 БПЛА.Вечером 14 октября на Курском были сбиты 12 дронов, их обломки рухнули на город и село Зорино. Никто не пострадал.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла. Трагедия произошла 12 октября.По словам генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, террористическая атака по мирным сёлам в России предпринята киевским режимом "от отчаяния", в ответ на то, что происходит на фронте.

https://ukraina.ru/20231012/1050125624.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пво, бпла, белгород