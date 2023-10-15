Российская ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников на приграничные регионы
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" в ходе спецоперации по защите Донбасса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 20 БПЛА, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской. Об этом сообщило Минобороны России
Все сбитые ночью беспилотники – самолетного типа. Всего ПВО за сутки перехватила 27 БПЛА.
Вечером 14 октября на Курском были сбиты 12 дронов, их обломки рухнули на город и село Зорино. Никто не пострадал.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла. Трагедия произошла 12 октября.
По словам генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, террористическая атака по мирным сёлам в России предпринята киевским режимом "от отчаяния", в ответ на то, что происходит на фронте.
12 октября, 14:48Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погиблаВ результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости