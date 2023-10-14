https://ukraina.ru/20231014/1050173687.html

ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.10.2023 Украина.ру

ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, было зафиксировано применение 146 боеприпасов. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-14T03:48

2023-10-14T03:48

2023-10-14T03:49

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Всего украинские войска выпустили населённым пунктам ДНР 146 различных боеприпасов.Под огнём украинских карателей оказались районы семи населённых пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. Ранения получили четыре гражданских лица в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Весёлом и Степном.Отмечается, что в предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов территорий республики со стороны украинских войск.

https://ukraina.ru/20231014/1050172515.html

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новости, россия, днр, донецк, донбасс, украина, всу, обстрелы