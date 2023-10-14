ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.10.2023 Украина.ру
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ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, было зафиксировано применение 146 боеприпасов. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-14T03:48
2023-10-14T03:49
новости
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обстрелы
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Всего украинские войска выпустили населённым пунктам ДНР 146 различных боеприпасов.Под огнём украинских карателей оказались районы семи населённых пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. Ранения получили четыре гражданских лица в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Весёлом и Степном.Отмечается, что в предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов территорий республики со стороны украинских войск.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, донецк, донбасс, украина, всу, обстрелы
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Донбасс, Украина, ВСУ, обстрелы

ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

03:48 14.10.2023 (обновлено: 03:49 14.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Lance Cpl. Jose D. Lujano М777
М777 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© commons.wikimedia.org / Lance Cpl. Jose D. Lujano
Читать в
ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, было зафиксировано применение 146 боеприпасов. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Всего украинские войска выпустили населённым пунктам ДНР 146 различных боеприпасов.
Под огнём украинских карателей оказались районы семи населённых пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. Ранения получили четыре гражданских лица в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Весёлом и Степном.
Отмечается, что в предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов территорий республики со стороны украинских войск.
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
00:22
ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНРВооружённые силы Украины обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда 155-го калибра. Огонь каратели вели из населённого пункта Архангельское, передаёт пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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Заголовок открываемого материала
03:48ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
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