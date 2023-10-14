https://ukraina.ru/20231014/1050173687.html
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, было зафиксировано применение 146 боеприпасов. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-14T03:48
2023-10-14T03:48
2023-10-14T03:49
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Всего украинские войска выпустили населённым пунктам ДНР 146 различных боеприпасов.Под огнём украинских карателей оказались районы семи населённых пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. Ранения получили четыре гражданских лица в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Весёлом и Степном.Отмечается, что в предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов территорий республики со стороны украинских войск.
https://ukraina.ru/20231014/1050172515.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, донецк, донбасс, украина, всу, обстрелы
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Донбасс, Украина, ВСУ, обстрелы
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:48 14.10.2023 (обновлено: 03:49 14.10.2023)
ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, было зафиксировано применение 146 боеприпасов. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Всего украинские войска выпустили населённым пунктам ДНР 146 различных боеприпасов.
Под огнём украинских карателей оказались районы семи населённых пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. Ранения получили четыре гражданских лица в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Весёлом и Степном.
Отмечается, что в предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов территорий республики со стороны украинских войск.