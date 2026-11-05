https://ukraina.ru/20261105/ukrainskiy-ekspert-rasskazal-chto-proizoydt-dazhe-pri-minimalnykh-morozakh-1084282023.html
Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах - 05.11.2026 Украина.ру
Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
Украинцы могут оставаться без электроэнергии по 3-5 суток даже при минимальных морозах. Об этом украинское издание "Политика Страны" вечером 4 ноября пишет в своём телеграм-канале
2026-11-05T05:29
2026-11-05T05:29
2026-11-05T05:32
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коммунальное хозяйство
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В своей публикации СМИ ссылается на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко."Когда ударят морозы до −5 градусов, потребление вырастет настолько сильно, что свет могут давать на полчаса-час", — цитирует издание Попенко.Он также заявлял, что в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре украинцы могут остаться без централизованного водоснабжения. Тогда единственным способом получить воду станет её подвоз автоцистернами.Ранее сообщалось, что российские военные точечными ударами почти полностью ликвидировали энергетическую генерацию киевских ТЭЦ. Подробнее об этом - в публикации "Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261104/ekonomika-ukrainy-i-voyna-v-gorodakh-net-sveta-i-tepla-zhiteli-poproschalis-s-illyuziyami-1084259113.html
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Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
05:29 05.11.2026 (обновлено: 05:32 05.11.2026)
Украинцы могут оставаться без электроэнергии по 3-5 суток даже при минимальных морозах. Об этом украинское издание "Политика Страны" вечером 4 ноября пишет в своём телеграм-канале