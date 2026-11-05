"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков - 05.11.2026 Украина.ру
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"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков
"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков - 05.11.2026 Украина.ру
"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков
"Молнии" становятся главным средством не только "мидлстрайка", но и разведки, а поршневые дроны семейства "Гераней" бьют по логистике ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-05T05:42
2026-11-05T05:42
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Отвечая на вопрос о разделении задач — поршневые "Герани" для разведки, реактивные для ударов, — эксперт пояснил, что разведку и "мидлстрайк" уже обеспечивают "Молнии", а поршневые дроны работают по логистике ВСУ в тактической полосе.Собеседник Украина.ру отметил, что "Молнии" уже становятся главным средством не только "мидлстрайка", но и разведки. "Это сравнительно дешевый расходник", — отметил он. Также эксперт напомнил о разведывательных дронах от "Ушкуйника".По словам Носкова, поршневые "Герани" применяются в тактической полосе в плохую погоду, когда работа МОГов затруднена. "Тот же "Герань Сикер" впервые появился в формате дрона с поршневым двигателем", — уточнил эксперт.Он добавил, что есть изделия не из семейства "Гераней", похожие по конструкции и функционалу, которые наносят удары по Павлограду, Изюму и Барвенково. "Прекращение железнодорожной логистики ВСУ в прифронтовой зоне – это во многом заслуга радиоуправляемых поршневых дронов", — подчеркнул Носков."Противник от этого страдает", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков

05:42 05.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
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"Молнии" становятся главным средством не только "мидлстрайка", но и разведки, а поршневые дроны семейства "Гераней" бьют по логистике ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Отвечая на вопрос о разделении задач — поршневые "Герани" для разведки, реактивные для ударов, — эксперт пояснил, что разведку и "мидлстрайк" уже обеспечивают "Молнии", а поршневые дроны работают по логистике ВСУ в тактической полосе.
Собеседник Украина.ру отметил, что "Молнии" уже становятся главным средством не только "мидлстрайка", но и разведки. "Это сравнительно дешевый расходник", — отметил он. Также эксперт напомнил о разведывательных дронах от "Ушкуйника".
По словам Носкова, поршневые "Герани" применяются в тактической полосе в плохую погоду, когда работа МОГов затруднена. "Тот же "Герань Сикер" впервые появился в формате дрона с поршневым двигателем", — уточнил эксперт.
Он добавил, что есть изделия не из семейства "Гераней", похожие по конструкции и функционалу, которые наносят удары по Павлограду, Изюму и Барвенково.
"Прекращение железнодорожной логистики ВСУ в прифронтовой зоне – это во многом заслуга радиоуправляемых поршневых дронов", — подчеркнул Носков.
"Противник от этого страдает", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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