Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова - 05.11.2026 Украина.ру
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Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова
Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова - 05.11.2026 Украина.ру
Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова
Российская армия возвращает бронетехнику как средство усиления пехоты: "Арена-М" уже показала себя, а "Калитка" Калашникова сможет бороться с дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-05T05:10
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Комментируя характер нынешних боёв, эксперт обратил внимание: успех на передовой давно не сводится к тому, кто больше завёл пехоты и подтянул дронов, — и здесь у России появляется всё больше аргументов."Но это не значит, что война ведется только пехотой и дронами. Механизированные штурмы применяются. Колонна приехала, нанесла огневое поражение, сбросила десант, развернулась и уехала", — пояснил эксперт. По его словам, бронетехника сейчас — это средство усиления оружием и транспортом самой пехоты, и её пытаются вернуть на поле боя.Эксперт сообщил, что внедряется "Арена-М", которая показала себя неплохо. "Проводятся учения с беспилотными танками, а недавно продемонстрировали калашниковскую "Калитку", которая тоже может бороться с дронами", — уточнил Носков. По его оценке, эти решения формируют новый контур защиты бронетехники — от активной обороны до дистанционного применения.При этом, по словам эксперта, успешно внедряются средства защиты от дронов, и это меняет логику боя. "Бронетехника вернется", — подчеркнул он.Носков также отметил, что остаются вопросы к защите логистики самой бронетехники: одно дело — защитить танк, другое — защитить бензовоз. "Но, думаю, что и туда средства защиты доберутся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова

05:10 05.11.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : topwar.ru
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Российская армия возвращает бронетехнику как средство усиления пехоты: "Арена-М" уже показала себя, а "Калитка" Калашникова сможет бороться с дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Комментируя характер нынешних боёв, эксперт обратил внимание: успех на передовой давно не сводится к тому, кто больше завёл пехоты и подтянул дронов, — и здесь у России появляется всё больше аргументов.
"Но это не значит, что война ведется только пехотой и дронами. Механизированные штурмы применяются. Колонна приехала, нанесла огневое поражение, сбросила десант, развернулась и уехала", — пояснил эксперт. По его словам, бронетехника сейчас — это средство усиления оружием и транспортом самой пехоты, и её пытаются вернуть на поле боя.
Эксперт сообщил, что внедряется "Арена-М", которая показала себя неплохо. "Проводятся учения с беспилотными танками, а недавно продемонстрировали калашниковскую "Калитку", которая тоже может бороться с дронами", — уточнил Носков. По его оценке, эти решения формируют новый контур защиты бронетехники — от активной обороны до дистанционного применения.
При этом, по словам эксперта, успешно внедряются средства защиты от дронов, и это меняет логику боя. "Бронетехника вернется", — подчеркнул он.
Носков также отметил, что остаются вопросы к защите логистики самой бронетехники: одно дело — защитить танк, другое — защитить бензовоз. "Но, думаю, что и туда средства защиты доберутся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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