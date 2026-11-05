https://ukraina.ru/20261105/bespilotnye-tanki-i-arena-m-kak-rossiya-adaptiruet-bronetekhniku-pod-novye-ugrozy--mnenie-noskova-1084276381.html

Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова

Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова - 05.11.2026 Украина.ру

Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова

Российская армия возвращает бронетехнику как средство усиления пехоты: "Арена-М" уже показала себя, а "Калитка" Калашникова сможет бороться с дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-11-05T05:10

2026-11-05T05:10

2026-11-05T05:10

новости

россия

украина

доброполье

украина.ру

аналитика

аналитики

украина аналитика

сво

дзен сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/18/1082757448_0:52:1052:644_1920x0_80_0_0_31d34ead1f4a886a3cf55eee95bc402e.jpg

Комментируя характер нынешних боёв, эксперт обратил внимание: успех на передовой давно не сводится к тому, кто больше завёл пехоты и подтянул дронов, — и здесь у России появляется всё больше аргументов."Но это не значит, что война ведется только пехотой и дронами. Механизированные штурмы применяются. Колонна приехала, нанесла огневое поражение, сбросила десант, развернулась и уехала", — пояснил эксперт. По его словам, бронетехника сейчас — это средство усиления оружием и транспортом самой пехоты, и её пытаются вернуть на поле боя.Эксперт сообщил, что внедряется "Арена-М", которая показала себя неплохо. "Проводятся учения с беспилотными танками, а недавно продемонстрировали калашниковскую "Калитку", которая тоже может бороться с дронами", — уточнил Носков. По его оценке, эти решения формируют новый контур защиты бронетехники — от активной обороны до дистанционного применения.При этом, по словам эксперта, успешно внедряются средства защиты от дронов, и это меняет логику боя. "Бронетехника вернется", — подчеркнул он.Носков также отметил, что остаются вопросы к защите логистики самой бронетехники: одно дело — защитить танк, другое — защитить бензовоз. "Но, думаю, что и туда средства защиты доберутся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".

россия

украина

доброполье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, доброполье, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, бронетехника, аналитика событий на украине, спецоперация, дроны, главные новости, главное