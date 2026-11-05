"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/polozhenie-plachevnoe-ischenko-o-tom-kak-evropa-zagnala-sebya-v-krizis-na-ukraine-1084272425.html
"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине
"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине - 05.11.2026 Украина.ру
"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине
Европа серьёзно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Но отбить свои вложения европейцы сейчас не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-05T06:21
2026-11-05T06:21
новости
европа
украина
россия
ростислав ищенко
украина.ру
главные новости
главное
переговоры по украине 2026
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/11/1080312545_0:0:575:324_1920x0_80_0_0_05220bae7644c48eab65086847509627.png
Отвечая на вопрос, почему Европа ведёт себя неоднозначно — от звонков Путину до учений "коалиции желающих" в Польше, — эксперт объяснил, из какого положения она исходит."Европа серьезно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Отбить свои вложения она сейчас не может", — заявил Ищенко.До недавнего времени, по его словам, Европа пыталась пугать Россию тем, что продолжит поддерживать Украину, — чтобы затягивать конфликт и истощать её."Но когда для Европы возникла опасность трехсторонних переговоров "Россия-США-Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — подчеркнул эксперт.При этом, как отметил Ищенко, Евросоюз собирался договариваться не с Украиной о совместных действиях, а с Россией и США — о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться."Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.
европа
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/11/1080312545_23:0:534:383_1920x0_80_0_0_1bdd1b5109b991d7601249d6a6c5b0ed.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, переговоры по украине 2026, новости переговоров, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, сша, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво, дзен сво, дзен новости сво
Новости, Европа, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Главные новости, главное, Переговоры по Украине 2026, новости переговоров, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, США, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО

"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине

06:21 05.11.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Европа серьёзно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Но отбить свои вложения европейцы сейчас не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, почему Европа ведёт себя неоднозначно — от звонков Путину до учений "коалиции желающих" в Польше, — эксперт объяснил, из какого положения она исходит.
"Европа серьезно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Отбить свои вложения она сейчас не может", — заявил Ищенко.
До недавнего времени, по его словам, Европа пыталась пугать Россию тем, что продолжит поддерживать Украину, — чтобы затягивать конфликт и истощать её.
"Но когда для Европы возникла опасность трехсторонних переговоров "Россия-США-Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — подчеркнул эксперт.
При этом, как отметил Ищенко, Евросоюз собирался договариваться не с Украиной о совместных действиях, а с Россией и США — о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться.
"Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаРоссияРостислав ИщенкоУкраина.руГлавные новостиглавноеПереговоры по Украине 2026новости переговоровНовости Украиныновости Украина руновости России и УкраиныСШААналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеСВОдзен СВОдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:26Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ
06:21"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине
06:04Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине
05:42"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков
05:29Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
05:10Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова
04:57Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
04:29"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко
04:18Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
03:46Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
03:00Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:59Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом
01:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
01:01Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
20:32"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
19:33"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье
18:41Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
18:30Фестиваль на площадке "Таврида.АРТ", психосоматика в военных условиях. 4 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
18:00Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
Лента новостейМолния