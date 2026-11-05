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"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине

"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине - 05.11.2026 Украина.ру

"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине

Европа серьёзно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Но отбить свои вложения европейцы сейчас не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-05T06:21

2026-11-05T06:21

2026-11-05T06:21

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Отвечая на вопрос, почему Европа ведёт себя неоднозначно — от звонков Путину до учений "коалиции желающих" в Польше, — эксперт объяснил, из какого положения она исходит."Европа серьезно вложилась в украинский кризис, рассчитывая на победу над Россией. Отбить свои вложения она сейчас не может", — заявил Ищенко.До недавнего времени, по его словам, Европа пыталась пугать Россию тем, что продолжит поддерживать Украину, — чтобы затягивать конфликт и истощать её."Но когда для Европы возникла опасность трехсторонних переговоров "Россия-США-Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — подчеркнул эксперт.При этом, как отметил Ищенко, Евросоюз собирался договариваться не с Украиной о совместных действиях, а с Россией и США — о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться."Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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