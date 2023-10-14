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США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN - 14.10.2023 Украина.ру
США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
Соединённые Штаты Америки, вопреки раннему заявлению о том, что не планируют воевать на стороне Израиля, готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в еврейской стране. Об этом, ссылаясь на американских источников пишет CNN
2023-10-14T02:51
2023-10-14T02:51
2023-10-14T02:51
новости
сша
палестино-израильский конфликт
минобороны
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Указанное подразделение состоит из более чем двух тысяч морских пехотинцев и моряков. Как пишет источник, они намерены якобы обеспечить крупномасштабную эвакуацию. По словам официальных лиц, подразделению пока не отдавалось такого приказа. Но представители министерства обороны неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро перебросить дополнительные силы и средства в регион по мере необходимости. Отмечается, что 26-е подразделение морской пехоты и эсминец ВМС США "Батаан" в последние дни были размещены недалеко от Кувейта в рамках запланированных там учений, но рано покинули его “в результате новых событий”. Ранее США направили ударную группу авианосца Ford в восточное Средиземноморье в качестве демонстрации сдерживания против любых государств, которые намерены вступить в конфликт. Напомним, 12 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет. В этот же день, издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, палестино-израильский конфликт, минобороны
США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
Соединённые Штаты Америки, вопреки раннему заявлению о том, что не планируют воевать на стороне Израиля, готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в еврейской стране. Об этом, ссылаясь на американских источников пишет CNN
"26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, силы быстрого реагирования, способные проводить специальные операции, готовится на случай, если им будет отдан приказ приблизиться к Израилю, чтобы усилить там позиции американских войск", – говорится в публикации.
Указанное подразделение состоит из более чем двух тысяч морских пехотинцев и моряков. Как пишет источник, они намерены якобы обеспечить крупномасштабную эвакуацию.
По словам официальных лиц, подразделению пока не отдавалось такого приказа. Но представители министерства обороны неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро перебросить дополнительные силы и средства в регион по мере необходимости.
“Что было совершенно ясно, особенно в прошлом году со стороны наших американских военных, так это то, что мы по-прежнему способны и желаем динамично и оперативно направлять силы в регион”, – цитирует СМИ высокопоставленного представителя министерства обороны.
Отмечается, что 26-е подразделение морской пехоты и эсминец ВМС США "Батаан" в последние дни были размещены недалеко от Кувейта в рамках запланированных там учений, но рано покинули его “в результате новых событий”.
Ранее США направили ударную группу авианосца Ford в восточное Средиземноморье в качестве демонстрации сдерживания против любых государств, которые намерены вступить в конфликт.
Напомним, 12 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял
, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.
В этот же день, издание Politico сообщало
, что Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль.