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Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО

Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО - 14.10.2023 Украина.ру

Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО

Запорожская операция 1943 года стала примером военной хитрости и для бойцов Специальной военной операции. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью РИА Новости

2023-10-14T01:49

2023-10-14T01:49

2023-10-14T01:49

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По его словам, ровно 80 лет назад, перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия. Сегодня в зоне спецоперации, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль. Как и в 1943-м году, российским бойцам придётся вновь возвращать под свой контроль Запорожье, считает эксперт. Напомним, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье. Накануне, 13 октября, в министерстве обороны РФ докладывали, что на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, великая отечественная война, опыт, запорожская область, запорожский фронт, сво