https://ukraina.ru/20231014/1050172866.html
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО - 14.10.2023 Украина.ру
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
Запорожская операция 1943 года стала примером военной хитрости и для бойцов Специальной военной операции. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью РИА Новости
2023-10-14T01:49
2023-10-14T01:49
2023-10-14T01:49
новости
украина
великая отечественная война
опыт
запорожская область
запорожский фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037652000_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_a06c4c3c02f96e1ba6601580c5e9ac30.jpg
По его словам, ровно 80 лет назад, перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия. Сегодня в зоне спецоперации, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль. Как и в 1943-м году, российским бойцам придётся вновь возвращать под свой контроль Запорожье, считает эксперт. Напомним, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье. Накануне, 13 октября, в министерстве обороны РФ докладывали, что на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037652000_194:0:2807:1960_1920x0_80_0_0_f7a389ceca121d3413c73ebd16cc4977.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великая отечественная война, опыт, запорожская область, запорожский фронт, сво
Новости, Украина, Великая Отечественная война, опыт, Запорожская область, Запорожский фронт, СВО
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
Запорожская операция 1943 года стала примером военной хитрости и для бойцов Специальной военной операции. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью РИА Новости
По его словам, ровно 80 лет назад, перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия.
"Восьмая гвардейская армия тайно вводилась в стык к 12-й и третьей гвардейской, вся переписка была засекречена, приказы передавались только устно. Для немцев также создали ложную цель – 23-й танковый корпус был скрытно переброшен совсем не в тот район, где для немцев демонстрировали его удар ", - сказал Мягков.
Сегодня в зоне спецоперации, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль. Как и в 1943-м году, российским бойцам придётся вновь возвращать под свой контроль Запорожье, считает эксперт.
"Запорожье относится к Новороссии – региону, где большая часть людей до сих пор относит себя в широком смысле к "русскому миру", и как бы ни было тяжело, нам нужно сделать всё возможное для того, чтобы вернуться в Запорожье и Херсон, которые по конституции сегодня являются частью РФ", - отметил собеседник агентства.
Напомним, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье.
Накануне, 13 октября, в министерстве обороны РФ докладывали, что на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.