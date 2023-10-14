Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО - 14.10.2023 Украина.ру
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Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО - 14.10.2023 Украина.ру
Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
Запорожская операция 1943 года стала примером военной хитрости и для бойцов Специальной военной операции. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью РИА Новости
2023-10-14T01:49
2023-10-14T01:49
новости
украина
великая отечественная война
опыт
запорожская область
запорожский фронт
сво
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По его словам, ровно 80 лет назад, перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия. Сегодня в зоне спецоперации, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль. Как и в 1943-м году, российским бойцам придётся вновь возвращать под свой контроль Запорожье, считает эксперт. Напомним, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье. Накануне, 13 октября, в министерстве обороны РФ докладывали, что на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, великая отечественная война, опыт, запорожская область, запорожский фронт, сво
Новости, Украина, Великая Отечественная война, опыт, Запорожская область, Запорожский фронт, СВО

Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО

01:49 14.10.2023
 
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкНаступление западнее Славянска
Наступление западнее Славянска - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Запорожская операция 1943 года стала примером военной хитрости и для бойцов Специальной военной операции. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью РИА Новости
По его словам, ровно 80 лет назад, перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия.

"Восьмая гвардейская армия тайно вводилась в стык к 12-й и третьей гвардейской, вся переписка была засекречена, приказы передавались только устно. Для немцев также создали ложную цель – 23-й танковый корпус был скрытно переброшен совсем не в тот район, где для немцев демонстрировали его удар ", - сказал Мягков.

Сегодня в зоне спецоперации, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль. Как и в 1943-м году, российским бойцам придётся вновь возвращать под свой контроль Запорожье, считает эксперт.
"Запорожье относится к Новороссии – региону, где большая часть людей до сих пор относит себя в широком смысле к "русскому миру", и как бы ни было тяжело, нам нужно сделать всё возможное для того, чтобы вернуться в Запорожье и Херсон, которые по конституции сегодня являются частью РФ", - отметил собеседник агентства.
Напомним, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье.
Накануне, 13 октября, в министерстве обороны РФ докладывали, что на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
 
НовостиУкраинаВеликая Отечественная войнаопытЗапорожская областьЗапорожский фронтСВО
 
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