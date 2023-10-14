ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777
Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда 155-го калибра. Огонь каратели вели из населённого пункта Архангельское, передаёт пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Все украинские снаряды разорвались в западной части города.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населённый пункт Архангельское — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки украинская армия 43 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 146 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей Горловки, населённых пунктов Весёлое и Степное.