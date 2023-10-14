ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР - 14.10.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР - 14.10.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда 155-го калибра. Огонь каратели вели из населённого пункта Архангельское, передаёт пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-14T00:22
2023-10-14T00:22
новости
украина
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всу
обстрелы
макеевка
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Все украинские снаряды разорвались в западной части города. Всего за прошедшие сутки украинская армия 43 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 146 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей Горловки, населённых пунктов Весёлое и Степное.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, донбасс, всу, обстрелы, макеевка
Новости, Украина, Донбасс, ВСУ, обстрелы, Макеевка

ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР

00:22 14.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда 155-го калибра. Огонь каратели вели из населённого пункта Архангельское, передаёт пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Все украинские снаряды разорвались в западной части города.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населённый пункт Архангельское — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки украинская армия 43 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 146 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей Горловки, населённых пунктов Весёлое и Степное.
 
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