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ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР - 14.10.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР

Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда 155-го калибра. Огонь каратели вели из населённого пункта Архангельское, передаёт пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-14T00:22

2023-10-14T00:22

2023-10-14T00:22

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Все украинские снаряды разорвались в западной части города. Всего за прошедшие сутки украинская армия 43 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 146 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей Горловки, населённых пунктов Весёлое и Степное.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, всу, обстрелы, макеевка