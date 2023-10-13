В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050160950.html
В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности
В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности - 13.10.2023 Украина.ру
В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне израильско-палестинского конфликта заявил 13 октября в эфире общественного радио, что Венгрия не позволит никаких митингов в поддержку террористических организаций
2023-10-13T15:15
2023-10-13T15:15
хамас
израиль
зарубежье
венгрия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_44b539810301e693909fdb1b0da1b338.jpg.webp
"Шокирует, что по всей Европе проходят митинги в поддержку террористов", – сказал глав венгерского правительства, имея в виду европейскую реакцию на нападение ХАМАС на Израиль.Орбан добавил, что Израиль имеет право защищать себя, но добавил, что важно, чтобы конфликт не распространился на другие страны, дестабилизируя весь регион.Премьер также указал, что протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу.Орбан назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики."Мы должны защищаться политически, мы должны добиться политических перемен в Брюсселе, нынешние лидеры должны уйти, потому что Брюссель... нападает на нас в спину, это представляет постоянную угрозу безопасности Венгрии", - призвал он.Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы". Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.Бывший лидер ХАМАС Халед Мешааль призвал к протестам в поддержку палестинцев, чтобы народы соседних стран присоединились к борьбе против Израиля.На 13 октября у здания Министерства иностранных дел Венгрии в Будапеште был запланирован митинг в поддержку Палестины. Вскоре после интервью Орбана Главное управление полиции Будапешта объявило о запрете в столице всех собраний.Накануне в Париже несмотря на запрет собралась пропалестинская демонстрация, ее разогнали.
https://ukraina.ru/20231013/1050159808.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_692559c5f73db8a52ce3d8a57f76239f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хамас, израиль, зарубежье, венгрия, новости
ХАМАС, Израиль, Зарубежье, Венгрия, Новости

В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности

15:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне израильско-палестинского конфликта заявил 13 октября в эфире общественного радио, что Венгрия не позволит никаких митингов в поддержку террористических организаций
"Шокирует, что по всей Европе проходят митинги в поддержку террористов", – сказал глав венгерского правительства, имея в виду европейскую реакцию на нападение ХАМАС на Израиль.
Орбан добавил, что Израиль имеет право защищать себя, но добавил, что важно, чтобы конфликт не распространился на другие страны, дестабилизируя весь регион.
Премьер также указал, что протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу.
"В Венгрии тоже пытались, но здесь этого не допустят. На Западе же подобные действия одобряются массово", - возмутился он.
Орбан назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики.
"Мы должны защищаться политически, мы должны добиться политических перемен в Брюсселе, нынешние лидеры должны уйти, потому что Брюссель... нападает на нас в спину, это представляет постоянную угрозу безопасности Венгрии", - призвал он.
Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы".
Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.
Бывший лидер ХАМАС Халед Мешааль призвал к протестам в поддержку палестинцев, чтобы народы соседних стран присоединились к борьбе против Израиля.
На 13 октября у здания Министерства иностранных дел Венгрии в Будапеште был запланирован митинг в поддержку Палестины. Вскоре после интервью Орбана Главное управление полиции Будапешта объявило о запрете в столице всех собраний.
Накануне в Париже несмотря на запрет собралась пропалестинская демонстрация, ее разогнали.
15:07
День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шокеВ Германии обеспокоились проведением "Пятницы потопа в Аль-Аксе"
 
ХАМАСИзраильЗарубежьеВенгрияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Против геноцида и колониализма. Китайский блогер Чжоу Сяопин – о позиции Китая в мировых конфликтах
15:30Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт
15:27День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единению
15:15В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности
15:07День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шоке
14:22"Красный октябрь" набирает обороты. Украина не скоро получит деньги от США
14:03Зеленский побеждает, но это не точно. Что показала первая предвыборная социология – 2024
13:57Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии
13:54Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов
13:35Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
13:19Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране
13:17Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
13:00Залужный и новый собеседник, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 октября
12:42СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России
12:32Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможности
12:21Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море
12:17Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ
11:54Европейский инвестиционный банк выделил Украине миллионы на новые автобусы
11:45В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими террористами, убившими несколько чиновников в Запорожье
11:43Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия
Лента новостейМолния