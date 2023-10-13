https://ukraina.ru/20231013/1050160950.html

В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности

В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности - 13.10.2023 Украина.ру

В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне израильско-палестинского конфликта заявил 13 октября в эфире общественного радио, что Венгрия не позволит никаких митингов в поддержку террористических организаций

2023-10-13T15:15

2023-10-13T15:15

2023-10-13T15:15

хамас

израиль

зарубежье

венгрия

новости

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"Шокирует, что по всей Европе проходят митинги в поддержку террористов", – сказал глав венгерского правительства, имея в виду европейскую реакцию на нападение ХАМАС на Израиль.Орбан добавил, что Израиль имеет право защищать себя, но добавил, что важно, чтобы конфликт не распространился на другие страны, дестабилизируя весь регион.Премьер также указал, что протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу.Орбан назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики."Мы должны защищаться политически, мы должны добиться политических перемен в Брюсселе, нынешние лидеры должны уйти, потому что Брюссель... нападает на нас в спину, это представляет постоянную угрозу безопасности Венгрии", - призвал он.Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы". Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.Бывший лидер ХАМАС Халед Мешааль призвал к протестам в поддержку палестинцев, чтобы народы соседних стран присоединились к борьбе против Израиля.На 13 октября у здания Министерства иностранных дел Венгрии в Будапеште был запланирован митинг в поддержку Палестины. Вскоре после интервью Орбана Главное управление полиции Будапешта объявило о запрете в столице всех собраний.Накануне в Париже несмотря на запрет собралась пропалестинская демонстрация, ее разогнали.

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хамас, израиль, зарубежье, венгрия, новости