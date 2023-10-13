https://ukraina.ru/20231013/1050160667.html

"Украинское досье". За конфликтом в Газе уже маячит тень Третьей мировой войны

"Украинское досье". За конфликтом в Газе уже маячит тень Третьей мировой войны - 13.10.2023 Украина.ру

"Украинское досье". За конфликтом в Газе уже маячит тень Третьей мировой войны

Обострение ближневосточного конфликта может привести к существенным осложнениям в случае втягивания в него других стран. Америка и Россия имеют в регионе свои интересы и не могут ими поступаться, поэтому последствия могут быть самыми серьезными, предостерегают эксперты

2023-10-13T15:53

2023-10-13T15:53

2023-10-13T16:16

эксклюзив

сво

украина

оружие

хамас

сша

россия

иран

израиль

палестино-израильский конфликт

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О развитии ситуации на Ближнем Востоке, о том, как они скажутся на украинском конфликте и об уроках, которые всем нам следует извлечь уже сейчас, говорили участники состоявшейся в пятницу, 13 октября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след".Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что на западе у России – сложная ситуация в связи с украинским конфликтом, на северо-западе – усиливается НАТО, на юге – тоже кризисная ситуация, на Дальнем Востоке Япония тоже не оставляет надежд вернуть северные территории. Палестинский кризис – одна из ступенек ситуации, которая складывается в мире. При этом реакция США – американцы очень быстро отправили в зону конфликта две авианосные группы – говорит о том, что этот кризис надолго, сделал вывод политик.Он продолжил: если брать непосредственно арабо-израильский конфликт, то он имеет давнюю историю. Противоречия тлели, накапливались – в ходе войн территория Израиля роста, а территория Палестины сокращалась – "сейчас это анклав на территории государства Израиль". По словам Соболева, сейчас обострению конфликта помогли и события на Украине, это позволило вооружить ХАМАС.А быстрая реакция США может свидетельствовать о том, что американцы были в курсе, а вот как Моссад мог пропустить подготовку к нападению – понять сложно, сказал политик.В чем опасность для России? Российские войска и базы находятся в Сирии, сейчас не в интересах Сирии ввязываться в эту войну. Но это и угроза втягивания России. США могут также воспользоваться ситуацией для нападения на Иран. Обстановка сложная, надо приложить все усилия дипломатического характера, чтобы все это остановить. Обстановка сложная для России, отметил Соболев.В свою очередь ведущий пресс-конференцию главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов отметил, что – в контексте последних событий – его потрясло высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его предки вынуждены были покинуть Россию из-за преследований. Но не уточнил при этом, что преследования происходили на территории Украины. Вот такова сейчас информационная политика Запада – готовы все что угодно перевернуть с ног на голову.Политический обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Владимир Корнилов отметил появившиеся сообщения о том, что оружие к ХАМАС попало, возможно, с украинского фронта. И после таких сообщений в США у кого-то уже стали появляться вопросы, были заявления о том надо бы проверить маркировку оружия.Однако, подчеркнул политолог, надо быть готовыми к тому, что и в адрес РФ посыплются обвинения. Глава ГУР Украины Буданов уже заявил, что "есть сведения" о том, что якобы это Россия поставляла ХАМАС трофейное украинское оружие. По словам Корнилова, это уже подготовка к информационной операции: "Киев обеспокоен – на воре и шапка горит".Эксперт добавил, что кризис на Ближнем Востоке непременно отразится и на ситуации на украинском фронте.Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог и публицист Ростислав Ищенко отметил, что у ХАМАС наверняка есть какое угодно оружие, купить можно все. Доказать, что оружие поставлял именно Киев, будет сложно, да и большого значения это не будет иметь. По словам эксперта, западные страны перестанут поддерживать Киев только тогда, когда ВСУ потерпят военное поражение, а пока ВСУ будут воевать – помощь от Запада не прекратится.Нынешний пожар возник в результате достаточно успешной политики США на Ближнем Востоке, линии на то, чтобы "обменять палестинцев на мир", считает Ищенко. По его словам, ХАМАС эта формула категорически не устраивала, поскольку им в новой картине мира не оставалось места."Вот они и попытались сорвать "стоп-кран", и у них получилось", – сказал эксперт. Он также отметил, что ХАМАС при этом просчитал ответную реакцию и Израиля, и арабских стран. В результате разрываются переговоры, начинается новый виток конфликта.ХАМАС обеспечил себе место, но не просчитывал последующие события – например, властям Израиля теперь выгодно поддержание конфликта, выгодно втягивание Ирана, рассказал политолог. По его мнению, сейчас США так же, как и Россия, не заинтересованы в развитии ближневосточного конфликта. Но США не могут допустить поражения Израиля, для них это катастрофа и конец гегемонии. А Россия не может допустить поражение Ирана, если его втянут в конфликт. Так возникает тень столкновения ядерных держав – "маячит тень Третьей мировой".США могут позволить себе потерять Украину, Тайвань, а вот поражение Израиля – для них это действительно катастрофа. Тут США не остановятся перед столкновением с Ираном, Израиль это понимает и пытается втянуть Иран, подчеркнул Ищенко.Военно-политический аналитик, экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль), участник войны Судного дня Яков Кедми отметил, что вероятность поражения Израиля в этой войне – примерно в сто раз меньше, чем вероятность поражения России в украинском конфликте. По его словам, израильская армия просто не может проиграть в столкновении с несколькими десятками тысяч террористов.Говорят, что это конфликт между Израилем и палестинским движением, но это не так – ведь законные палестинские власти находятся на Западном берегу, отметил Кедми, а власть в Газе захватил ХАМАС "еще более жестоко, еще более примитивно, чем это было в Киеве на Майдане".Он напомнил, что половина исламского мира и арабского мира считают их (ХАМАС – Ред.) террористами. И проблемы в секторе Газа начались именно после того, как там к власти пришел ХАМАС. По мнению Кедми, "все, кто поддерживают ХАМАС, действуют против законной палестинской власти и против самой идеи создания Палестинского государства". Он добавил, что в Израиле принято решение о ликвидации ХАМАС – "полностью, физически".По словам эксперта, в Газе нет никаких ковровых бомбардировок, израильская армия уничтожает военные объекты и склады, а они расположены в жилой застройке – "так же, как на Украине". Кедми заверил, что мирных жителей предупреждают о нанесении ударов.Капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян согласился с тезисом, что победа Израиля над ХАМАС выглядит реальной, однако отметил, что удешевление производства ракет и БПЛА привело к тому, что руководство ХАМАС смогло одномоментно выпустить пять тысяч реактивных снарядов – их производство налажено, есть и определенная контрабанда.При этом Ераносян категорически не согласился с утверждением, что в Газе кого-то могут спасти предупреждения об ударах – "это гетто".У руководства ХАМАС есть поддержка в разных странах мира, деньги у них есть для производства ракет и БПЛА. Уничтожить ХАМАС Израиль может только одним путем – войти в сектор Газа. Что дальше? Если США будут использовать Израиль как прокси, так же, как они используют украинцев, то захотят удара по Ирану – чужими руками, считает эксперт.Как скажется на украинском конфликте? Теперь Израиль будет тратить ежедневно по пол-миллиарда долларов на эту войну. Где он будет их брать? У Америки. Значит, Америка будет меньше помогать властям Украины – и Россия быстрее решит там свои задачи, сделал вывод Ераносян.Публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артём Кирпиченок отметил, что первые дни конфликта весь арабский мир истолковал как поражение израильской армии, там обнаружилось множество проблем. Израильские блогеры, например, пишут, что призывники вынуждены покупать что-то за свои деньги – "как на Украине". И, как на Украине, что-то исчезает со складов… Наконец, уровень призывников тоже вызывает вопросы, добавил эксперт. По его словам, это одна из причин колебаний властей Израиля, начинать ли наземную операцию.Воевать с Израилем будет не только ХАМАС, но практически все население Газы, все, кто может держать в руках оружие, для них израильтяне – захватчики и враги, сказал Кирпиченок. Он добавил: если в случае украинского конфликта Запад обвиняет Россию в бомбежке объектов инфраструктуры и т.д., то гораздо большее воздействие на мирное население мы видим сейчас со стороны Израиля. Запад его за это не осуждает. И весь мир видит теперь эти двойные стандарты, у гражданского общества возникают вопросы. Будет шириться движение в поддержку Палестины, считает эксперт.Он также отметил, что конфликт, судя по всему, будет долгим, при этом большую цену придется платить и самим израильтянам. Тем же россиянам, которые находятся сейчас в Израиле, эксперт предложил подумать о возвращении в Россию.

https://ukraina.ru/20231013/1050145773.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, оружие, хамас, сша, россия, иран, израиль, палестино-израильский конфликт