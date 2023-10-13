https://ukraina.ru/20231013/1050161708.html

Ради Украины переписал историю семьи. Блинкен соврал про дедушку, бежавшего из Киева

Ради Украины переписал историю семьи. Блинкен соврал про дедушку, бежавшего из Киева - 13.10.2023 Украина.ру

Ради Украины переписал историю семьи. Блинкен соврал про дедушку, бежавшего из Киева

На фоне эскалации ближневосточного конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль 12 октября

2023-10-13T16:04

2023-10-13T16:04

2023-10-13T16:04

эксклюзив

энтони блинкен

украина

евреи

эмиграция

погром

сша

израиль

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Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, он заявил: "Я приехал к вам не только, как госсекретарь США, но как еврей. Мой прадед Меир Блинкен бежал от погромов в России".Из уст американского дипломата это звучит красиво и связывает его с Украиной, которую Вашингтон горячо поддерживает. А также добавляет госсекретарю США личных причин ненавидеть Россию, которую с подачи Запада клеймят как главного "агрессора" современности. Проблема только заключается в том, что это враньё. Дедушка главы Госдепартамента эмигрировал в Америку в начале XX века вовсе не из России, а из Киева — то есть из современной Украины.Прадедушка американского госсекретаря родился в 1877 году (и носил фамилию Блинкин) в Переяславле Киевской области, рано осиротел, в 1898-м женился на Ханне-Махле Туровской, причём свадьбу играли в синагоге на Подоле, а в 1904 году вместе с первым сыном чета перебралась в Америку. Прямо в кино: они купили самые дешёвые билеты на пароход, в кармане было $10 на двоих, Меера и младенца Моисея, согласно архивным записям, целую неделю проверяли в миграционном ведомстве. Знакомых, которые помогли бы обустроиться на новом месте не было. Подпортив здоровье тяжёлой работой на заводе, мужчина умер в возрасте 37 лет.Но что же вынудило семью тогда ещё Блинкиных покинуть свою родину, про которую Меер впоследствии писал для еврейской прессы (естественно, на идише) вовсе не в контексте красивой жизни, а рассказывал о проститутках, карточных игроках и любовниц женатых мужчин? Волна кошмарных еврейских погромов, прокатившаяся по Украине.Конец XIX — начало XX века — время масштабных еврейских погромов. Переяславские евреи были одними из первых, кого истребили во время "народно-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого".К началу XIX века община стала местным жителям как кость в горле. Близость Андрушевской пристани на Днепре привлекала евреев к торговому потоку из Прилуцкого, Пирятинского, Лохвицкого, Миргородского и Лубенского поветов. Они занимались скупкой и перепродажей зерна, создали что-то вроде купеческой гильдии и быстро потеснили русских и украинских коммерсантов, стремительно занимая пространство: если в 1847 году была лишь одна еврейская община численностью 1519 человек, то в 1897-м их насчитывалось уже 9 857 (согласно переписи, в Переяславе проживало 5 754 еврея).Понятное дело, громада была недовольна. 30 июня — 2 июля 1881 года в Переяславе прокатилась волна еврейских погромов.Ужасы того времени летописец Натан Ганновер описывал в "Пучине бездонной": "Много святых общин, расположенных невдалеке от мест сражения и не могших спастись бегством, погибли смертью мучеников от различнейших жесточайших и тяжких способов убиения: у некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, некоторых — после того, как у них отрубали руки и ноги, бросали на дорогу и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми, а некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали, чтобы они долго мучились в смертных муках, до того как испустят дух; многих закапывали живьём, младенцев резали в лоне их матерей, многих детей рубили на куски, как рыбу".Погромы 1881-82 годов спровоцировали первую волну эмиграции евреев из Российской империи. За короткий срок страну покинуло несколько десятков тысяч человек, прежде всего представители интеллигенции.Все эти события происходили, когда прадед Энтони Блинкена был ребёнком, но погромы продолжались в разных районах. К тому моменту, когда Меер обзавёлся собственной семьёй, началась вторая большая волна погромов, спровоцированная революцией. В 1905 году, вскоре после их эмиграции в США, евреев обвиняли в покушении на царя, оскорбительном сборе средств на его гроб, осквернении икон, и, чтобы толпа шла жечь, убивать и насиловать, достаточно было любого нелепого слуха. Людей убивали сотнями.Так Блинкины стали Блинкеными и превратились в американцев. А бежали они восе не из России, как теперь повествует всему миру госсекретарь США. Бежали от ужаса еврейских погромов на Украине, которую теперь Вашингтон так рьяно защищает.

https://ukraina.ru/20211122/1032678651.html

https://ukraina.ru/20231013/1050158195.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, энтони блинкен, украина, евреи, эмиграция, погром, сша, израиль