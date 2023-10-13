https://ukraina.ru/20231013/1050147890.html

Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН

Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН - 13.10.2023 Украина.ру

Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН

Евросоюз признаёт необходимость реформирования Совбеза ООН, заявил 13 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post

2023-10-13T09:51

2023-10-13T09:51

2023-10-13T09:51

новости

ес

китай

кнр (китай)

жозеп боррель

совбез оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/15/1033141574_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_9ef1dce37f8ec5d9eab437569cd22530.jpg

Дипломат подчеркнул, что без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильный господствует над слабым. Боррель пишет, что это "было бы неприемлемо".Он добавил, что ЕС не стремится сдерживать рост Китая во всем мире. Напротив, уточнил Боррел, ЕС хочет, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах.Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.

https://ukraina.ru/20230524/1046532422.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, китай, кнр (китай), жозеп боррель, совбез оон