Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН - 13.10.2023 Украина.ру
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Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН
Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН - 13.10.2023 Украина.ру
Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН
Евросоюз признаёт необходимость реформирования Совбеза ООН, заявил 13 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post
2023-10-13T09:51
2023-10-13T09:51
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Дипломат подчеркнул, что без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильный господствует над слабым. Боррель пишет, что это "было бы неприемлемо".Он добавил, что ЕС не стремится сдерживать рост Китая во всем мире. Напротив, уточнил Боррел, ЕС хочет, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах.Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.
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новости, ес, китай, кнр (китай), жозеп боррель, совбез оон
Новости, ЕС, Китай, КНР (Китай), Жозеп Боррель, Совбез ООН

Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН

09:51 13.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз признаёт необходимость реформирования Совбеза ООН, заявил 13 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post
"Мы признаем необходимость реформы многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН. Мы должны работать над этим вместе", - написал Боррель.
Дипломат подчеркнул, что без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильный господствует над слабым. Боррель пишет, что это "было бы неприемлемо".
Он добавил, что ЕС не стремится сдерживать рост Китая во всем мире. Напротив, уточнил Боррел, ЕС хочет, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах.
"Мы хотим сотрудничать с Китаем по всем основным глобальным вызовам, и именно поэтому любая форма разъединения не только нежелательна, но и невозможна", заключил дипломат.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.
Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.
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