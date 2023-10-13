https://ukraina.ru/20231013/1050146106.html

Северная Корея обвинила США в обострении палестино-израильского конфликта

Северная Корея обвинила США в обострении палестино-израильского конфликта - 13.10.2023 Украина.ру

Северная Корея обвинила США в обострении палестино-израильского конфликта

В КНДР назвали причиной палестино-израильского конфликта политику США. Об этом 13 октября сообщил международный обозреватель Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Ли Гван Сон

2023-10-13T08:01

2023-10-13T08:01

2023-10-13T08:17

израиль

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По его словам, первопричиной конфликта на Ближнем Востоке является "реакционная политика" США в регионе, они "откровенно потворствуют" своему союзнику, Израилю, который якобы "незаконно оккупировал территорию Палестины и грубейшим образом попирал интересы палестинцев".Он добавил, что "посреднические игры" США привели не к смягчению напряженности, а, наоборот, к конфронтации и только сделали перспективы решения палестинской проблемы "более отдаленными". США же вместо усилий по политическому разрешению ситуации выбрали оказывать военную помощь "своему союзнику", что поставило регион "на грань войны".Ли Гван Сон осуждает также двойные стандарты в политике США, которая "кричит о так называемых правах Украины на самоопределение", но "последовательно игнорирует страдания" палестинского народа."Реалии ясно свидетельствуют, что именно США являются не "посредником" мира на Ближнем Востоке, а его нарушителем, не попутчиком арабских стран, а их противником", - пишет обозреватель.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ukraina.ru/20231013/1050145773.html

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израиль, зарубежье, сша, кндр, новости