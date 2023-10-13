https://ukraina.ru/20231013/1050133293.html

Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"

Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах" - 13.10.2023 Украина.ру

Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"

После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2023-10-13T01:15

2023-10-13T01:15

2023-10-13T01:15

новости

всу

авдеевка

укрепления

вс рф

наступление

снабжение

логистика

дороги

железные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049956441_0:355:2970:2025_1920x0_80_0_0_765cf202dd28b9f109ee83ed028d38e7.jpg

Современная война очень привязана к логистике. Потому что ВСУ расходуют в Авдеевке огромное количество боеприпасов. Также сюда нужно добавить подвоз еды, ГСМ и эвакуацию раненых, рассказал эксперт.В Авдеевку заходит железнодорожная нитка и автомобильная дорога. Сейчас российские силы ведут бои за поселок, за которым расположены господствующие высоты. После их захвата ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку, добавил он.Нужно понимать, что ВСУ должны вести активную оборону, они не могут просто так сидеть в бункере. Если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. После этого их можно будет спокойно добивать в укрепрайонах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, авдеевка, укрепления, вс рф, наступление, снабжение, логистика, дороги, железные дороги