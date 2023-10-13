Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Современная война очень привязана к логистике. Потому что ВСУ расходуют в Авдеевке огромное количество боеприпасов. Также сюда нужно добавить подвоз еды, ГСМ и эвакуацию раненых, рассказал эксперт.
В Авдеевку заходит железнодорожная нитка и автомобильная дорога. Сейчас российские силы ведут бои за поселок, за которым расположены господствующие высоты. После их захвата ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку, добавил он.
"Высоты нужны, чтобы там поставить наблюдательные пункты и корректировать огонь артиллерии, где бы она не находилась. <...> [При этом] Пушки на высоте не ставятся. Только наблюдательный пункт с биноклем и стереотрубой. Оттуда даются необходимые координаты", - подчеркнул Васильев.
Нужно понимать, что ВСУ должны вести активную оборону, они не могут просто так сидеть в бункере. Если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. После этого их можно будет спокойно добивать в укрепрайонах, заключил собеседник издания.
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