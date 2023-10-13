Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах" - 13.10.2023 Украина.ру
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Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"
Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах" - 13.10.2023 Украина.ру
Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"
После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2023-10-13T01:15
2023-10-13T01:15
новости
всу
авдеевка
укрепления
вс рф
наступление
снабжение
логистика
дороги
железные дороги
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Современная война очень привязана к логистике. Потому что ВСУ расходуют в Авдеевке огромное количество боеприпасов. Также сюда нужно добавить подвоз еды, ГСМ и эвакуацию раненых, рассказал эксперт.В Авдеевку заходит железнодорожная нитка и автомобильная дорога. Сейчас российские силы ведут бои за поселок, за которым расположены господствующие высоты. После их захвата ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку, добавил он.Нужно понимать, что ВСУ должны вести активную оборону, они не могут просто так сидеть в бункере. Если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. После этого их можно будет спокойно добивать в укрепрайонах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, авдеевка, укрепления, вс рф, наступление, снабжение, логистика, дороги, железные дороги
Новости, ВСУ, Авдеевка, укрепления, ВС РФ, наступление, снабжение, логистика, дороги, железные дороги

Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"

01:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Современная война очень привязана к логистике. Потому что ВСУ расходуют в Авдеевке огромное количество боеприпасов. Также сюда нужно добавить подвоз еды, ГСМ и эвакуацию раненых, рассказал эксперт.
В Авдеевку заходит железнодорожная нитка и автомобильная дорога. Сейчас российские силы ведут бои за поселок, за которым расположены господствующие высоты. После их захвата ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку, добавил он.

"Высоты нужны, чтобы там поставить наблюдательные пункты и корректировать огонь артиллерии, где бы она не находилась. <...> [При этом] Пушки на высоте не ставятся. Только наблюдательный пункт с биноклем и стереотрубой. Оттуда даются необходимые координаты", - подчеркнул Васильев.

Нужно понимать, что ВСУ должны вести активную оборону, они не могут просто так сидеть в бункере. Если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. После этого их можно будет спокойно добивать в укрепрайонах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
Вчера, 15:12
Роман Алехин: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки через месяц, а после хитрого плана откроет путь на Одессу Системной работы по информационному наступлению и информационной обороне у нас пока нет. Если мы эту работу наладим, ВСУ будут сдаваться
 
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