"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины - 12.10.2023 Украина.ру
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"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины
"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины - 12.10.2023 Украина.ру
"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, до каких пор коллективный запад будет финансировать ВСУ, почему Украина.ру, 12.10.2023
2023-10-12T19:10
2023-10-12T19:10
израиль
украина
иран
ближний восток
сша
россия
конфликт
новости
видео
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, до каких пор коллективный запад будет финансировать ВСУ, почему группировке ХАМАС удалось успешно организовать операцию против Израиля и какие арабские страны могут могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке и о многом другом: 00:43 – Зеленский заявил, что Украина на последнем этапе конфликта с Россией: на что рассчитывает президент Украины? 05:10 – Как Украина переживёт зиму и по чему будет бить Россия? 09:12 – Война на Ближнем Востоке: кому это выгодно? 20:35 – К чему была не готова израильская армия? 28:20 – Может ли Иран быть вовлечён в конфликт на Ближнем Востоке? 38:20 – Кто организовал войну на Ближней Востоке? Об обвинениях в адрес России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, украина, иран, ближний восток, сша, россия, конфликт, новости, видео, ростислав ищенко, видео
Израиль, Украина, Иран, Ближний Восток, США, Россия, конфликт, Новости, Видео, Ростислав Ищенко

"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины

19:10 12.10.2023
 
https://rutube.ru/video/eaf5f3c7c4644acf55466178710cb4c6/?r=wd
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, до каких пор коллективный запад будет финансировать ВСУ, почему группировке ХАМАС удалось успешно организовать операцию против Израиля и какие арабские страны могут могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке и о многом другом:
00:43 – Зеленский заявил, что Украина на последнем этапе конфликта с Россией: на что рассчитывает президент Украины?
05:10 – Как Украина переживёт зиму и по чему будет бить Россия?
09:12 – Война на Ближнем Востоке: кому это выгодно?
20:35 – К чему была не готова израильская армия?
28:20 – Может ли Иран быть вовлечён в конфликт на Ближнем Востоке?
38:20 – Кто организовал войну на Ближней Востоке? Об обвинениях в адрес России.
 
ИзраильУкраинаИранБлижний ВостокСШАРоссияконфликтНовостиВидеоРостислав Ищенко
 
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