https://ukraina.ru/20231012/1050137589.html

"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины

"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины - 12.10.2023 Украина.ру

"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, до каких пор коллективный запад будет финансировать ВСУ, почему Украина.ру, 12.10.2023

2023-10-12T19:10

2023-10-12T19:10

2023-10-12T19:10

израиль

украина

иран

ближний восток

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ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, до каких пор коллективный запад будет финансировать ВСУ, почему группировке ХАМАС удалось успешно организовать операцию против Израиля и какие арабские страны могут могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке и о многом другом: 00:43 – Зеленский заявил, что Украина на последнем этапе конфликта с Россией: на что рассчитывает президент Украины? 05:10 – Как Украина переживёт зиму и по чему будет бить Россия? 09:12 – Война на Ближнем Востоке: кому это выгодно? 20:35 – К чему была не готова израильская армия? 28:20 – Может ли Иран быть вовлечён в конфликт на Ближнем Востоке? 38:20 – Кто организовал войну на Ближней Востоке? Об обвинениях в адрес России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, украина, иран, ближний восток, сша, россия, конфликт, новости, видео, ростислав ищенко, видео