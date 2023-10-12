https://ukraina.ru/20231012/1050133115.html

Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова

Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова - 12.10.2023 Украина.ру

Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова

Планы строительства научного парка обсуждали харьковские власти с послом Германии. Об этом 12 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале

2023-10-12T17:47

2023-10-12T17:47

2023-10-12T17:47

новости

новости украины

харьков

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050132980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea51ddd30475611d246e29be298f76df.jpg

Новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер впервые посетил Харьков.Кроме того, Терехов добавил, что в планах усиливать сотрудничество в направлении образования."Германия готова оказывать содействие созданию научного парка в Харькове и поддерживать программы развития для харьковских студентов, – сообщил глава города.По данным мэра Харькова, в городе разрушено около 25% домов. В планах не только восстановить город, но и создать отвечающую времени инфраструктуру: бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения, а также многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы.8 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков. По его мнению, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.

https://ukraina.ru/20231005/1049920878.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, харьков, посол