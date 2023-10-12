Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова - 12.10.2023 Украина.ру
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Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова
Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова - 12.10.2023 Украина.ру
Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова
Планы строительства научного парка обсуждали харьковские власти с послом Германии. Об этом 12 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале
2023-10-12T17:47
2023-10-12T17:47
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Новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер впервые посетил Харьков.Кроме того, Терехов добавил, что в планах усиливать сотрудничество в направлении образования."Германия готова оказывать содействие созданию научного парка в Харькове и поддерживать программы развития для харьковских студентов, – сообщил глава города.По данным мэра Харькова, в городе разрушено около 25% домов. В планах не только восстановить город, но и создать отвечающую времени инфраструктуру: бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения, а также многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы.8 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков. По его мнению, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
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новости, новости украины, харьков, посол
Новости, Новости Украины, Харьков, посол

Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова

17:47 12.10.2023
 
© Телеграм-канал Игоря ТереховаХарьков посетил посол Германии
Харьков посетил посол Германии
© Телеграм-канал Игоря Терехова
Читать в
Планы строительства научного парка обсуждали харьковские власти с послом Германии. Об этом 12 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале
Новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер впервые посетил Харьков.
"Немецкое правительство профинансировало разработку архитектором лордом Норманом Фостером концепции Генерального плана города – ключевого документа, необходимого для того, чтобы мы как можно быстрее приступили к реализации серии масштабных проектов по восстановлению Харькова", – написал Терехов.
Кроме того, Терехов добавил, что в планах усиливать сотрудничество в направлении образования.
"Германия готова оказывать содействие созданию научного парка в Харькове и поддерживать программы развития для харьковских студентов, – сообщил глава города.
По данным мэра Харькова, в городе разрушено около 25% домов. В планах не только восстановить город, но и создать отвечающую времени инфраструктуру: бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения, а также многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы.
8 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков. По его мнению, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 12:43
"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове В последнее время в первой столице Украины вновь активизировались поиски "российских агентов" и судилища над уже задержанными. В большинстве случаев речь идет не только о "лайках" в соцсетях – задержанных обвиняют в шпионаже за украинскими военными
 
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