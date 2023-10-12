Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова
© Телеграм-канал Игоря ТереховаХарьков посетил посол Германии
© Телеграм-канал Игоря Терехова
Планы строительства научного парка обсуждали харьковские власти с послом Германии. Об этом 12 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале
Новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер впервые посетил Харьков.
"Немецкое правительство профинансировало разработку архитектором лордом Норманом Фостером концепции Генерального плана города – ключевого документа, необходимого для того, чтобы мы как можно быстрее приступили к реализации серии масштабных проектов по восстановлению Харькова", – написал Терехов.
Кроме того, Терехов добавил, что в планах усиливать сотрудничество в направлении образования.
"Германия готова оказывать содействие созданию научного парка в Харькове и поддерживать программы развития для харьковских студентов, – сообщил глава города.
По данным мэра Харькова, в городе разрушено около 25% домов. В планах не только восстановить город, но и создать отвечающую времени инфраструктуру: бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения, а также многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы.
8 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков. По его мнению, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
5 октября, 12:43"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове В последнее время в первой столице Украины вновь активизировались поиски "российских агентов" и судилища над уже задержанными. В большинстве случаев речь идет не только о "лайках" в соцсетях – задержанных обвиняют в шпионаже за украинскими военными