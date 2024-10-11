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Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны - 11.10.2024 Украина.ру
Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
Нужен комплексный подход к повышению эффективности применения беспилотников в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T05:30
2024-10-11T05:30
2024-10-11T05:30
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Не все поставляемые "гуманитарщиками" дроны взлетают, признал он. Там, где не контролируется качество производства может быть и брак, и конструктивные недостатки. Такая ситуация неприемлема, констатировал Садулаев."Я, кстати, должен сказать, что сейчас Минобороны поставляет довольно много различных дронов. Подразделения БПЛА не имеют в них недостатка. Хотя еще несколько месяцев назад у нас был их большой дефицит. Значит, Минобороны все-таки какие-то проблемы решает", - сказал он.При этом Садулаев отметил, что кроме самих дронов военнослужащим нужно и другое оборудование. В частности, нужны усилители сигнала для БПЛА, которые позволяют увеличить дальность полёта и обеспечивают безопасность оператора."Эти пульты также позволяют преодолеть вражеский РЭБ, - сказал он. - Так вот эти усилители сигнала Минобороны не поставляет вообще. "Мы вам дроны поставили, а дальше летайте, как хотите". Их поставляют только волонтеры, но они не могут закрыть потребности всего фронта".Садулаев выразил уверенность в том, что в Минобороны осознают "что усилители сигнала тоже нужны". В целом следует, по его мнению, формировать расчёты БПЛА как универсальных солдат."Им нужны усилители, ретрансляторы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также 3D-принтеры, на которых операторы сами могли бы печатать нужные им приспособления для сбросов. Тут нужен комплексный подход, - подчеркнул он. - Повторюсь, необходимо понять все потребности армии и централизовано решать их через Минобороны".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
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новости, россия, всу, впк, бпла, дроны, беспилотники, сво, минобороны рф, военная помощь, военная техника, снабжение
Новости, Россия, ВСУ, ВПК, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, Минобороны РФ, военная помощь, военная техника, снабжение
Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
Нужен комплексный подход к повышению эффективности применения беспилотников в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
Не все поставляемые "гуманитарщиками" дроны взлетают, признал он. Там, где не контролируется качество производства может быть и брак, и конструктивные недостатки. Такая ситуация неприемлема, констатировал Садулаев.
"Я, кстати, должен сказать, что сейчас Минобороны поставляет довольно много различных дронов. Подразделения БПЛА не имеют в них недостатка. Хотя еще несколько месяцев назад у нас был их большой дефицит. Значит, Минобороны все-таки какие-то проблемы решает", - сказал он.
При этом Садулаев отметил, что кроме самих дронов военнослужащим нужно и другое оборудование. В частности, нужны усилители сигнала для БПЛА, которые позволяют увеличить дальность полёта и обеспечивают безопасность оператора.
"Эти пульты также позволяют преодолеть вражеский РЭБ, - сказал он. - Так вот эти усилители сигнала Минобороны не поставляет вообще. "Мы вам дроны поставили, а дальше летайте, как хотите". Их поставляют только волонтеры, но они не могут закрыть потребности всего фронта".
Садулаев выразил уверенность в том, что в Минобороны осознают "что усилители сигнала тоже нужны". В целом следует, по его мнению, формировать расчёты БПЛА как универсальных солдат.
"Им нужны усилители, ретрансляторы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также 3D-принтеры, на которых операторы сами могли бы печатать нужные им приспособления для сбросов. Тут нужен комплексный подход, - подчеркнул он. - Повторюсь, необходимо понять все потребности армии и централизовано решать их через Минобороны".