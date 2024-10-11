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Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев

Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев - 11.10.2024 Украина.ру

Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев

Цели специальной военной операции на Украине нуждаются в уточнении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T04:45

2024-10-11T04:45

2024-10-11T04:45

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"Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто. Я не понимаю, как мы можем достичь демилитаризации и денацификации Украины, пока мы не сменим власть в Киеве. Очевидно же, что [Владимир] Зеленский добровольно на это не пойдет", - сказал Садулаев.По его мнению, России необходимо также создать армию вдвое больше нынешней. Садулаев уверен, что большой численный перевес необходим для успешного наступления, а поможет в этом мобилизация."Чтобы одержать на Украине решительную военную победу, нам контрактников не хватит. Для этого нам нужна армия, которая была бы в два раза больше нынешней, а приток контрактников не позволяет создать такие резервы. Он позволяет лишь восполнять потери и формировать отдельные подразделения. Он не может создать большой численный перевес, необходимый для успешного наступления", - полагает юрист и военный волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, всу, сво, стратегии, демилитаризация, денацификация, минобороны рф