"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ - 08.10.2023 Украина.ру
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"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ
"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ - 08.10.2023 Украина.ру
"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ
На Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
2023-10-08T15:47
2023-10-08T15:47
новости
украина
конфликт
одесса
харьков
крым
донбасс
новые регионы
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При этом, отмечает он, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
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новости, украина, конфликт, одесса, харьков, крым, донбасс, новые регионы
Новости, Украина, конфликт, Одесса, Харьков, Крым, Донбасс, Новые регионы

"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ

15:47 08.10.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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На Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
"Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. – Ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", – считает Джонсон.
При этом, отмечает он, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
"Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков", – подытожил он.
14:41
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