https://ukraina.ru/20231008/1050008872.html

"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ

"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ - 08.10.2023 Украина.ру

"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ

На Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works

2023-10-08T15:47

2023-10-08T15:47

2023-10-08T15:47

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При этом, отмечает он, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.

https://ukraina.ru/20231008/1050006669.html

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2023

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новости, украина, конфликт, одесса, харьков, крым, донбасс, новые регионы