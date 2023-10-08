"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
На Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
"Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. – Ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", – считает Джонсон.
При этом, отмечает он, признания этих территорий российскими будет недостаточно для завершения конфликта.
"Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков", – подытожил он.