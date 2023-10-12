"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США - 12.10.2023 Украина.ру
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"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США
"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США - 12.10.2023 Украина.ру
"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США
Захват российских активов интересует НАК "Нафтогаз Украины". Об этом 12 октября заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
2023-10-12T16:52
2023-10-12T16:52
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нафтогаз
антироссийские санкции
сша
украина
внешнее управление
газпром
замороженные активы
сергей лавров
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Требование США к властям Украины расширить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" будет выполнено. В интервью "Інтерфакс-Україна" Чернышев также прокомментировал поиск российских активов для изъятия."Этот процесс активно продолжается, и есть определенная динамика. Мы в США подали иск, чтобы компанию привлекли к поиску активов. Я не могу разглашать результаты, но в будущее буду рад поделиться новостями", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины.Ранее официальные представители США и ЕС заявили о намерении использовать в своих целях "замороженные" российские активы. Официальные представители России назвали происходящее кражей. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что правительства ЕС таким образом украли деньги, которые они же и заплатили за покупку российского газа.
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новости, новости украины, нафтогаз, антироссийские санкции, сша, украина, внешнее управление, газпром, замороженные активы, сергей лавров, алексей чернышев
Новости, Новости Украины, Нафтогаз, антироссийские санкции, США, Украина, внешнее управление, Газпром, замороженные активы, Сергей Лавров, Алексей Чернышев

"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США

16:52 12.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Захват российских активов интересует НАК "Нафтогаз Украины". Об этом 12 октября заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
Требование США к властям Украины расширить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" будет выполнено. В интервью "Інтерфакс-Україна" Чернышев также прокомментировал поиск российских активов для изъятия.
"Этот процесс активно продолжается, и есть определенная динамика. Мы в США подали иск, чтобы компанию привлекли к поиску активов. Я не могу разглашать результаты, но в будущее буду рад поделиться новостями", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины.
Ранее официальные представители США и ЕС заявили о намерении использовать в своих целях "замороженные" российские активы. Официальные представители России назвали происходящее кражей. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что правительства ЕС таким образом украли деньги, которые они же и заплатили за покупку российского газа.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 21:10
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииГлава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
 
НовостиНовости УкраиныНафтогазантироссийские санкцииСШАУкраинавнешнее управлениеГазпромзамороженные активыСергей ЛавровАлексей Чернышев
 
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