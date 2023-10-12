https://ukraina.ru/20231012/1050129462.html

"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США

"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США - 12.10.2023 Украина.ру

"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США

Захват российских активов интересует НАК "Нафтогаз Украины". Об этом 12 октября заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

2023-10-12T16:52

2023-10-12T16:52

2023-10-12T16:52

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Требование США к властям Украины расширить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" будет выполнено. В интервью "Інтерфакс-Україна" Чернышев также прокомментировал поиск российских активов для изъятия."Этот процесс активно продолжается, и есть определенная динамика. Мы в США подали иск, чтобы компанию привлекли к поиску активов. Я не могу разглашать результаты, но в будущее буду рад поделиться новостями", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины.Ранее официальные представители США и ЕС заявили о намерении использовать в своих целях "замороженные" российские активы. Официальные представители России назвали происходящее кражей. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что правительства ЕС таким образом украли деньги, которые они же и заплатили за покупку российского газа.

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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новости, новости украины, нафтогаз, антироссийские санкции, сша, украина, внешнее управление, газпром, замороженные активы, сергей лавров, алексей чернышев