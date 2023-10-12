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Депутаты партии Зеленского заявили о поддержке Азербайджана

Депутаты партии Зеленского заявили о поддержке Азербайджана - 12.10.2023 Украина.ру

Депутаты партии Зеленского заявили о поддержке Азербайджана

Это первый случай, когда народные избранники коллективно высказали поддержку Азербайджану. Коллектив, правда, не большой – 20 человек подписались под заявлением. Документ опубликовал телеграм-канал AZfront

2023-10-12T13:12

2023-10-12T13:12

2023-10-12T13:12

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На конец октября назначены переговоры Азербайджана и Армении с целью урегулирования многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Встреча лидеров двух стран намечена в Брюсселе.Группа депутатов Верховной Рады Украины из 20 представителей правящей партии через телеграм-канал AZfront выступила в поддержку Азербайджана.Они считают, что Азербайджан действовал на своей, международно признанной территории, а перемещение армянского населения Карабаха на территорию Армении носит ненасильственный характер."Вся Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом. Ключевые деятели сепаратистских формирований в Карабахе включены в базу "Миротворец", как пособники агрессии против Украины", – сообщается в документе.Депутаты уверены, что "Украина на стороне Азербайджана, потому что Азербайджан – на стороне Украины". Также избранники Верховной Рады осудили введение любых санкций против Азербайджана.В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических учений" в Нагорном Карабахе. В результате полицейской операции было ранено более 200 человек, погибло 32 мирных жителя. Также азербайджанские военные расстреляли машину с российскими миротворцами. Военные РФ смогли эвакуировать на свою базу в городе Степанакерт более пяти тысяч человек из-под обстрелов. Президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у российских миротворцев в Карабахе было только одно право – наблюдение за режимом прекращения огня. Более никаких прав у них не было.

https://ukraina.ru/20230907/1049248251.html

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