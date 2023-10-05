Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе
Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе - 05.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе
У российских миротворцев в Карабахе было только одно право - наблюдение за режимом прекращения огня. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T21:42
2023-10-05T21:42
новости
владимир путин
валдай
нагорный карабах
армения
никол пашинян
ильхам алиев
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Никаких других прав у них не было, напомнил президент России. Тем не менее, некоторые из российских военнослужащих погибли в Карабахе, выполняя миссию миротворцев, подчеркнул он."У нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, прикрывая их собой". - рассказал Путин.Комментируя события, связанные с карабахским урегулированием, президент России заявил, что ему показалось странным то, что Армения так и не признала независимость Карабаха."Потом они сами признали Карабах частью Азербайджана, качественно изменив свою позицию. После одной из встреч ко мне подошёл Алиев и сказал: вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе. И премьер Пашинян подтвердил - да, договаривайтесь на двусторонней основе", - рассказал Владимир Путин.Президент России добавил, что после признания Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахом все остальное было просто вопросом времени."Если Армения признала его частью Азербайджана, то нам-то что оставалось делать?", - сказал он.В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах — территория Азербайджана.В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических учений" в Нагорном Карабахе. В результате полицейской операции было ранено более 200 человек, погибло 32 мирных жителя. Также азербайджанские военные расстреляли машину с российскими миротворцами. Военные РФ смогли эвакуировать на свою базу в городе Степанакерт более пяти тысяч человек из-под обстрелов.
https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html
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новости, владимир путин, валдай, нагорный карабах, армения, никол пашинян, ильхам алиев
Новости, Владимир Путин, Валдай, Нагорный Карабах, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев

Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе

21:42 05.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У российских миротворцев в Карабахе было только одно право - наблюдение за режимом прекращения огня. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Никаких других прав у них не было, напомнил президент России. Тем не менее, некоторые из российских военнослужащих погибли в Карабахе, выполняя миссию миротворцев, подчеркнул он.
"У нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, прикрывая их собой". - рассказал Путин.
Комментируя события, связанные с карабахским урегулированием, президент России заявил, что ему показалось странным то, что Армения так и не признала независимость Карабаха.
"Потом они сами признали Карабах частью Азербайджана, качественно изменив свою позицию. После одной из встреч ко мне подошёл Алиев и сказал: вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе. И премьер Пашинян подтвердил - да, договаривайтесь на двусторонней основе", - рассказал Владимир Путин.
Президент России добавил, что после признания Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахом все остальное было просто вопросом времени.
"Если Армения признала его частью Азербайджана, то нам-то что оставалось делать?", - сказал он.
В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах — территория Азербайджана.
В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических учений" в Нагорном Карабахе. В результате полицейской операции было ранено более 200 человек, погибло 32 мирных жителя. Также азербайджанские военные расстреляли машину с российскими миротворцами. Военные РФ смогли эвакуировать на свою базу в городе Степанакерт более пяти тысяч человек из-под обстрелов.
Кельбаджарский район накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 06:00
"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за КарабахАрмения оказалась заложницей ситуации в Нагорном Карабахе, потому что не захотела слушать Россию и договариваться с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
НовостиВладимир ПутинВалдайНагорный КарабахАрменияНикол ПашинянИльхам Алиев
 
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