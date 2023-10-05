https://ukraina.ru/20231005/1049947511.html

Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе

Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе - 05.10.2023 Украина.ру

Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе

У российских миротворцев в Карабахе было только одно право - наблюдение за режимом прекращения огня. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T21:42

2023-10-05T21:42

2023-10-05T21:42

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ильхам алиев

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Никаких других прав у них не было, напомнил президент России. Тем не менее, некоторые из российских военнослужащих погибли в Карабахе, выполняя миссию миротворцев, подчеркнул он."У нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, прикрывая их собой". - рассказал Путин.Комментируя события, связанные с карабахским урегулированием, президент России заявил, что ему показалось странным то, что Армения так и не признала независимость Карабаха."Потом они сами признали Карабах частью Азербайджана, качественно изменив свою позицию. После одной из встреч ко мне подошёл Алиев и сказал: вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе. И премьер Пашинян подтвердил - да, договаривайтесь на двусторонней основе", - рассказал Владимир Путин.Президент России добавил, что после признания Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахом все остальное было просто вопросом времени."Если Армения признала его частью Азербайджана, то нам-то что оставалось делать?", - сказал он.В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах — территория Азербайджана.В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических учений" в Нагорном Карабахе. В результате полицейской операции было ранено более 200 человек, погибло 32 мирных жителя. Также азербайджанские военные расстреляли машину с российскими миротворцами. Военные РФ смогли эвакуировать на свою базу в городе Степанакерт более пяти тысяч человек из-под обстрелов.

https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html

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новости, владимир путин, валдай, нагорный карабах, армения, никол пашинян, ильхам алиев