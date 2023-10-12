Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика" - 12.10.2023 Украина.ру
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Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"
Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика" - 12.10.2023 Украина.ру
Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика", передает 12 октября "Украинская правда"
2023-10-12T11:46
2023-10-12T11:46
всу
кирилл буданов
контрнаступление
украина
новости
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Буданову задали вопрос, что пошло не так с планами Киева завершить боевые действия в этом году.При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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всу, кирилл буданов, контрнаступление, украина, новости
ВСУ, Кирилл Буданов, контрнаступление, Украина, Новости

Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"

11:46 12.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика", передает 12 октября "Украинская правда"
Буданову задали вопрос, что пошло не так с планами Киева завершить боевые действия в этом году.
"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Мы выбились из графика. Не отстаем, а выбились", - сказал Буданов.
При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк".
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 13:18
"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУПосле провала контрнаступления в ВСУ происходит массовое дезертирство, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner
 
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