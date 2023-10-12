https://ukraina.ru/20231012/1050118389.html

Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"

Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика" - 12.10.2023 Украина.ру

Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика", передает 12 октября "Украинская правда"

2023-10-12T11:46

2023-10-12T11:46

2023-10-12T11:46

всу

кирилл буданов

контрнаступление

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новости

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Буданову задали вопрос, что пошло не так с планами Киева завершить боевые действия в этом году.При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231008/1050005735.html

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всу, кирилл буданов, контрнаступление, украина, новости