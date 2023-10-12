Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика", передает 12 октября "Украинская правда"
Буданову задали вопрос, что пошло не так с планами Киева завершить боевые действия в этом году.
"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Мы выбились из графика. Не отстаем, а выбились", - сказал Буданов.
При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк".
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.